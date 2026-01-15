ขนมเข่งเจ๊หยง เจ้าเก่าเมืองเบตง ก่อนตรุษจีนยอดออเดอร์จากไทยมาเลย์สิงคโปร์เพียบ

ยะลา - ขนมเข่งเจ๊หยง เมืองเบตง เจ้าเก่ากว่า 35 ปีการันตีความอร่อย ยอดออเดอร์ทั้งจากไทยสิงคโปร์ มาเลเซียกว่า 1 ตัน เร่งผลิตให้ทันขายในช่วงเทศกาลตรุษจีน
วันนี้ (15 ม.ค.) ที่ร้านขนมเข่งเจ๊หยง ถนนตัณฑ์วีระ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร้านขนมเข่งของเจ๊หยง หรือนางพิไลภรณ์ ธนะพงศ์ศกร อายุ 70 ปี ที่ทำขนมเข่งมากว่า 35 ปี มีลูกค้าประจำจากทั้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่สั่งเป็นประจำทุกปี และปีนี้มีออเดอร์เข้ามาตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.ปีที่แล้ว จึงได้เร่งทำขนมเข่งตามออเดอร์ เพื่อให้ทันส่งขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง โดยตรุษจีนปีนี้ มียอดสั่งจากลูกค้าเจ้าประจำถึง 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม โดยวันตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 และวันจ่าย ตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 และวันไหว้ หรือ วันไหว้เจ้า วันไหว้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
นางพิไลภรณ์ เล่าว่า ที่บ้านของตนเป็นที่ผลิตขนมเข่ง ทำส่งขายตามสถานที่ต่างๆ ในมาเลเซีย สิงคโปร์และใน อ.หาดใหญ่ ซึ่งทำมานานกว่า 35 ปีแล้ว มีลูกค้าขาประจำที่มารับ และไปจำหน่ายทั่วไปทั้งในพื้นที่ และจากมาเลเซีย ซึ่งก่อนถึงช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน ขณะนี้มีออเดอร์สั่งขนมเข่งเข้ามาแล้ว 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม และวันนี้ได้เริ่มลงมือทำขนมเข่ง และจะทำต่อเนื่องไปถึงวันที่ 30 ม.ค.นี้
นางพิไลภรณ์ กล่าวต่ออีกว่า ในปีนี้ตนได้ปรับราคาขึ้นไปกิโลกรัมละ 5 บาท คือขายอยู่ที่กิโลกรัมล่ะ 170 บาท สำหรับแป้งข้าวเหนียวขาว ส่วนขนมเข่งที่ใช้แป้งข้าวเหนียวดำ ขายกิโลกรัมละ 200 บาท ถึงแม้ว่าในปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบเกือบทุกชนิดราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะใบตองที่ราคาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว รวมทั้งข้าวเหนียว ปรับขึ้นกระสอบละ 1,160 บาท ต่อ 40 กิโลกรัม และใบตองซึ่งปีที่แล้ว 10 บาท ได้ 7 ทางใบตอง แต่ปัจจุบัน 10 บาท ได้แค่ 4-5 ทางใบตอง แต่ตนก็ปรับราคาขนมเข่งขึ้นเพียง 5 บาทต่อกิโลกรัม
นางพิไลภรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังยังมีค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าแรงลูกน้องอีก อย่างไรก็ตาม ที่ทำทุกปี เพราะหยุดไม่ได้ ลูกค้าขาประจำต่างโทรมาจองขนมเข่งกันทุกปีก่อนตรุษจีน ปีนี้ราคาวัตถุดิบปรับขึ้นมามากทำให้กำไลน้อยลง แต่ทำแบบพออยู่กันได้ เฉลี่ยกันไป ทำไปแล้วสบายใจทั้งคนซื้อ และคนขาย และจากการที่ปรับราคาขึ้นไม่มีผลต่อยอดขาย ลูกค้าก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ยังคงมีประชาชนทั้งคนในพื้นที่ และชาวมาเลเซีย พ่อค้าแม่ค้า ที่มารับไปขายต่อ โดยมีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คิดว่าใกล้ตรุษจีนยอดสั่งคงเพิ่มขึ้นอีก