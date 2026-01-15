ปลอมเป็นประชาธิปัตย์! คนสงขลาเขต 6 โวยใส่เสื้อสีฟ้ามาหาเสียงแต่ให้กาเบอร์อื่น

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้านโวยเลือกตั้ง ส.ส.สงขลา เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ถูกสวมรอย ใส่เสื้อสีฟ้าของพรรคแต่บอกให้กาเบอร์อื่น แฉมีจดชื่อ เจอหลายคนโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียว
วันนี้ (15 ม.ค.) สีสันการหาเสียงเลือกต้้ง ส.ส.ที่ จ.สงขลาเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีการใช้กลยุทธหาเสียงแปลกออกมาให้เห็นอย่างเช่นที่เขต 6 โซน อ.สะเดา อ.คลองหอยโข่ง นายพิพัฌย์ เจือละออง ผู้สมัครเบอร์ 5 เขต 6 จ.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่เดินหาเสียงทุกวัน ปรากฏว่า ได้รับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่เขต 6 ทั้งทางเพจและติดต่อโดยตรงว่า เริ่มมีการสวมรอยพรรคประชาธิปัตย์ไปหาเสียง แต่ว่าให้กาเบอร์อื่น
“ที่ชาวบ้านพบเห็นคือสวมเสื้อสีฟ้าของพรรคประชาธิปัตย์ไปเดินหาเสียงไปจดชื่อ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียว ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นทีมงานหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ แต่กลับให้กาเบอร์อื่น ซึ่งเป็นการจงใจสวมเสื้อประชาธิปัตย์ไปสวมรอยหาเสียง”
นายพิพัฌย์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้้งนี้ในพื้นที่เขต 6 จ.สงขลา กระแสเริ่มดีตอนลงหาเสียงชาวบ้านให้การต้อนรับดีมาก และที่ประทับใจคือไปพบสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งใน อ.สะเดา ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี 2543 สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นหัวหน้าพรรคจนถึงตอนนี้ 26 ปีแล้วและยังเก็บบัตรสมาชิกไว้อย่างดีและยังคงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ทำให้มีกำลังใจในการหาเสียงมากขึ้น