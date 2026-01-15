ททท. จับมือ กฟผ. ชวนนักกอล์ฟมาสัมผัสประสบการณ์วันธรรมดา “Surat Golf Getaway : Weekday is Yours"

สุราษฎร์ธานี - ททท. สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับนักกอล์ฟคนรุ่นใหม่ “Surat Golf Getaway : Weekday is Yours” ระหว่าง ม.ค.-มิ.ย.69 (เฉพาะวันธรรมดา) มอบส่วนลด Green Fee 50% ให้แก่นักกอล์ฟ 700 คนแรก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับนักกอล์ฟคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “Surat Golf Getaway : Weekday is Yours” ในระหว่างเดือนมกราคม 2569 – มิถุนายน 2569 (เฉพาะวันธรรมดา)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม Gen-Y ที่มีความสนใจเฉพาะด้านกีฬากอล์ฟเดินทางมายังพื้นที่สุราษฎร์ธานีในช่วงวันธรรมดา และส่งเสริมภาพลักษณ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ผ่านการเสนอขายแพ็คเกจเล่นกอล์ฟของสนามกอล์ฟเพียงแห่งเดียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Surat Golf Getaway : Weekday is Yours”เป็นการมอบส่วนลด Green Fee 50 เปอร์เซ็นต์ให้แก่นักกอล์ฟ 700 คนแรก ที่เดินทางมาเล่นกอล์ฟในวันธรรมดา โดยส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าแคดดี้และรถกอล์ฟ
ทั้งนี้ ททท. ต้องการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายให้แก่นักกอล์ฟที่เดินทางเล่นกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา ผ่านการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่เขื่อน รัชชประภา ของอุทยานแห่งชาติเขาสก อีกด้วย
นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “กิจกรรมส่งเสริมการขาย Surat Golf Getaway : Weekday is Yours เป็นการดำเนินงานส่งเสริมตลาดของ ททท. เพื่อกระตุ้นและกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพชาวไทยมายังพื้นที่สุราษฎร์ธานีในช่วงวันธรรมดา ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักกอล์ฟคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่สุราษฎร์ธานี
ซึ่ง ททท. คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักกอล์ฟคนรุ่นใหม่ และกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวไปยังที่พัก และชุมชนท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงเขื่อนรัชชประภา อันนำไปสู่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวต่อไป ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสำรองแพ็คเกจไปยังสนามกอล์ฟเขื่อนรัชประภาได้โดยตรง”