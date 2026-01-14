จับน้ำมันเถื่อนกว่า 1 หมื่นลิตรในซอยตรงข้ามปั๊ม ปตท.สุไหงโก-ลกที่ถูกลอบวางระเบิด

นราธิวาส - กองกำลังผสมกระจายกำลังตรวจสอบเส้นทางหลบหนีกลุ่มโจรวางระเบิดปั๊ม ปตท. ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก พบโกดังน้ำมันเถื่อนในซอยตรงข้ามปั๊มน้ำมันที่่เกิดเหตุ ยึดน้ำมัน 9,230 ลิตร พร้อมคุมตัวเจ้าของโกดัง
วันนี้ (14 ม.ค.) นายซูปียัน แดเมาะเล็งง นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผบก.สส.จชต. น.ท.พีรพงษ์ วงษ์จิระเจริญกุล ผบ.แก.นย.ทร.33 พ.ตอ.ธัญ ศิริขันธ์ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ปชด.ที่ 5 ได้ร่วมสนธิกำลังกันติดตามความเคลื่อนไหวแกะรอยพิสูจน์ทราบพร้อมทั้งไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุลอบวางระเบิด ปั๊ม ปตท. บ้านกวาลอซีรา ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก ตามบริเวณตะเข็บชายแดนด้านอำเภอสุไหงโก-ลก
ขณะปฏิบัติหน้าที่พบโกดังแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในซอยตันตรงกันข้ามกับปั๊ม ปตท. พบรถเทรลเลอร์ รถยนต์กระบะ รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวนกว่า 30 คัน และที่บริเวณท้ายรถยนต์กระบะมีการบรรทุกแกลลอนน้ำมันเชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่พบนายแวอาแซ ยานยา อายุ 55 ปี เป็นเจ้าของโกดัง เจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบว่า ที่บริเวณท่าเรือมีเรือติดเครื่องยนต์จอดอยู่ 4 ลำ และบนตลิ่งมีจุดระบายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยปั๊มไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง และถังเหล็กขนาด บรรจุ 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง และจากการตรวจสอบโกดังพบแกนลอนน้ำมันพลาสติกคละสีบรรจุน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบถังพลาสติกบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงที่วางอยู่ท้ายของรถยนต์กระบะอีกจำนวนหลายคัน และยังมีรถเทรลเลอร์อีกจำนวนหลายคัน มีการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงจากขนาดบรรจุปกติ เป็นขนาดบรรจุ 1,200 ลิตร เจ้าหน้าที่พบความพิรุธจึงได้สอบถามนายแวอาแซ แต่ได้รับคำตอบแบบวกวน ไม่น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมน้ำมันเถื่อนชนิดเบนซินและดีเซล ที่ตั้งและบรรจุในที่ต่างๆ รวม 6 จุด มีปริมาณน้ำมัน จำนวน 9,230 ลิตร แยกเป็นน้ำมันเบนซิน 1,200 ลิตร น้ำมันดีเซล 8,030 ลิตร เจ้าหน้าที่จึงได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่สรรพสามิต อ.สุไหโก-ลก มาร่วมตรวจสอบด้วย
เบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่า น้ำมันดังกล่าวน่าจะมีการลักลอบมาจากฝั่งประเทศมาเลเซีย โดยผ่านกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนซึ่งจะรับซื้อน้ำมันดีเชลจากมาเลเซียในราคาลิตรละ 27 บาท ขายต่อในพื้นที่ลิตรละ 30 บาท ส่วนน้ำมันเบนซินรับซื้อลิตรละ 23 บาท ขายลิตรละ 26 บาท ซึ่งใน 1 ลิตรจะได้กำไรลิตรละ 3 บาท
อย่างไรก็ตามในการตรวจพบครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบและขยายผล พร้อมกันนี้ได้ควบคุมตัวนายแวอาแซส่งพนักานสอบสวน สภ.สุไหโก-ลก เข้าสู่กระบวนการตามกฏหมายต่อไป