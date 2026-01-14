แจ้งข้อหาคนขับเรือสปีดโบ๊ท เสพยา- ขับเรือโดยประมาท เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าหน้าที่ตำรวจ คุมตัวคนขับเรือสปีดโบ๊ตชนกับเรือประมง ส่งดำเนินคดี ข้อหา ขับเรือโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้รับบาดเจ็บ และ เสพยาเสพติด
จากกรณีเมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ เรือสปีดโบ๊ทชนกับเรือประมง ที่บริเวณเกาะไก่ ใกล้ เกาะพีพี จ.กระบี่ ส่งผลให้มัผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 21 ราย และมีนักท่องเที่ยว เสียชีวิต 1 ราย
ล่าสุด วันนี้(14 ม.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ผกก.สภ.เกาะพีพี จ.กระบี่ พร้อมด้วย พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สวญ.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 พ.ต.ต.กันต์ อักษรทอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต ชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ชุดสืบสวนสภ.เกาะพีพี และตำรวจท่องเที่ยว ได้ควบคุมตัวคนขับเรือสปีดโบ๊ตลำที่เกิดเหตุ ตามหมายจับของศาลจังหวัดกระบี่ในข้อหา ว่า กระทำผิดฐาน “กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้รับบาดเจ็บ และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน ) โดยผิดกฎหมาย”
หลังจากนั้นได้มีการควบคุมตัว มาสอบปากคำเบื้องค้น ก่อนนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพีพี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามสำหรับคนขับเรือ เป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน และวันนี้ ( 14 ม.ค.) อาการดีขึ้น