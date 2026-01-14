“อนุทิน”ลงพื้นที่พังงา ช่วยผู้สมัครภูมิใจไทยหาเสียง ลั่นฆ้อง 37 ครั้ง ขอ 2 ที่นั่งเมืองพังงา

พังงา – “อนุทิน” ควง “พิพัฒน์”ลงพื้นที่พังงา หาเสียงช่วยผู้สมัครภูมิใจไทยทั้ง 2 เขต ลั่นฆ้อง 37ครั้ง ขอ 2 ที่นั่งเมืองพังงา ก่อนยกเลิกภารกิจด่วนกลับทำหน้าที่นายกฯ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ ( 14 ม.ค.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ผู้ดูแลพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาของพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายอรรถพล ไตรศรี ผู้สมัคร สส.หมายเลข 5 เขต 1 และ นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ ผู้สมัคร สส.หมายเลข 3 เขต 2
โดยคณะได้เดินทางไปไหว้สักการะหลวงปู่ทวด ณ สวนกาญจนาภิเษก เขตเทศบาลเมืองพังงา เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน หลักสูตรการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มมืออาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองพังงาและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
จากนั้น นายอนุทินและคณะได้ขึ้นรถแห่พบปะประชาชนภายในตลาดเมืองพังงา ก่อนเดินทางไปไหว้สักการะศาลหลักเมืองพังงา และเจ้าแม่สายทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายอนุทินได้จุดเทียนถวายเป็นชุด 3 เล่ม และ 7 เล่ม ผูกผ้าสีที่หลักเมือง พร้อมลั่นฆ้องจำนวน 37 ครั้ง พร้อมประกาศขอแรงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อให้พรรคภูมิใจไทยคว้า 2 ที่นั่ง สส.จังหวัดพังงา
พร้อมชูนโยบายคนละครึ่งเฟส 2 ถ้าตนเองได้เข้ามาเป็นนายกจะดำเนินการต่อเรื่องคนละครึ่ง พร้อมแก้ปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเศรษฐกิจหนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและเมืองท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันพัฒนาเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนออกมาต้อนรับ ทักทาย และให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภารกิจหาเสียงที่เหลือในพื้นที่จังหวัดพังงาถูกยกเลิก เนื่องจากนายอนุทินต้องเร่งเดินทางกลับเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี หลังเกิดเหตุการณ์ด่วนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา