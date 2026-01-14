ดร.เอ้ ลุยหาเสียงตลาดเมืองตรัง ชูนโยบายรถไฟอันดามัน-เรียนฟรีถึง ป.เอก

ตรัง – “ดร.เอ้” สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นำพรรคไทยก้าวใหม่เดินตลาดเมืองตรัง รับฟังปัญหาเศรษฐกิจ ชูนโยบายรถไฟอันดามัน-เรียนฟรีถึง ป.เอก-สร้างงาน-แก้น้ำท่วม ก่อนรับพวงมาลัยสะตอจากประชาชน
วันนี้ (14 ม.ค.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วย น.ส.อัจฉรา วงศ์สุทธิวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 หมายเลข 5 นายกิตติเดช วรรณบวร ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 2 หมายเลข 2 นายสุมิตร สามห้วย ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 4 หมายเลข 7 และ นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวานิชย์ หรือ ดร.โอ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครตรัง โดยบรรยากาศการหาเสียงเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง
ทั้งนี้ ดร.เอ้ ได้นั่งพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาซื้อของในตลาด รวมทั้งใช้เวลากับการแนะนำนโยบาย รวมทั้งอธิบายแนวทางการดำเนินนโยบายให้ชาวบ้านฟังอย่างตั้งใจ ตลอดจนสอบถามความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ จากแม่ค้าพ่อค้า ในขณะเดียวกันได้มีชาวบ้านเข้ามาทักทาย ดร.เอ้ และผู้สมัครของพรรคไทยก้าวใหม่ ที่ลงพื้นที่มาแนะนำตัวและหาเสียง โดย ดร.เอ้ ได้แนะนำนโยบายต่างๆ ได้แก่ นโยบายด้านการท่องเที่ยว นโยบายเร่งรัดรถไฟความเร็วสูงสายใต้ นโยบายสร้างทางรถไฟสายอันดามัน นโยบายเรียนฟรี จนถึง ป.เอก นโยบายยกเลิกหนี้ กยศ.เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้มีประชาชนนำพวงมาลัยสะตอมาคล้องคอให้แก่ ดร.เอ้ เพื่อเป็นกำลังใจ โดย ดร.เอ้ เปิดเผยว่า ตนชื่นชอบการรับประทานสะตอเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสะตอดิบ และหากเป็นสะตอดองก็ยิ่งถูกใจ เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเมนูสะตอที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ ดร.เอ้ ระบุว่า ชอบเมนูผัดสะตอ โดยขอสะตอเยอะ เนื้อหมูน้อย พร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า คุณภรรยา คุณแม่ และคุณแม่ยาย ล้วนทำเมนูสะตอได้อร่อย โดยเฉพาะเมนูข้าวผัดสะตอปลาทูฝีมือคุณภรรยา ซึ่งหลังจากนี้จะนำสะตอกลับไปฝากให้ทำรับประทานอีกครั้ง
นายสุชัชวีร์ หรือ ดร.เอ้ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ เพราะทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นที่ภาคใต้จริงๆ วันนี้เราเห็นชัดว่าเศรษฐกิจที่ภาคใต้นั้นไม่ดีจริงๆ ไม่มีนักท่องเที่ยว ตนเองมานอนค้างโรงแรม ทั้งชั้นมีตนเองคนเดียวจริงๆ ที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ลูกหลานคนใต้เรียนจบแล้วไม่มีงานทำ ต้องไปทำงานที่จังหวัดอื่น ต้องขึ้นไปถึงกรุงเทพฯ ถ้าเกิดเรายังเลือกเหมือนเดิม ทุกอย่างมันก็จะถดถอยลงยิ่งกว่าเดิม วันนี้อยากจะขอให้คนใต้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้พรรคไทยก้าวใหม่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆ
โดยเรื่องแรกนโยบายที่อยากทำจริงๆ ก็คือ เรื่องรถไฟสายอันดามัน เราต้องเชื่อมคนมีตังค์เข้ามาเที่ยวในฝั่งอันดามันให้ง่ายที่สุด โครงการรถไฟสายอันดามัน จะเชื่อมสิงคโปร์ เชื่อมมาเลเซีย ซึ่ง 2 ประเทศชอบมาประเทศไทยมาก แต่ขณะนี้เขาจะบินข้ามหัวสตูล-ตรัง ออกไปเลย ดังนั้น ตนเองในฐานะหัวหน้าวิศวกร และพรรคไทยก้าวใหม่ ขอเสนอโครงการรถไฟธรรมดาความเร็วเพียงพอ เพื่อเชื่อมประเทศสิงคโปร์ เชื่อมประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ เพื่อดึงคนมีรายได้เข้ามาถึงจังหวัดสตูล-ตรัง ไปกระบี่ เข้าภูเก็ต ออกมาพังงา และไปเชื่อมต่อที่ชุมพร รวมทั้งสามารถเชื่อมไปถึงพัทลุง และหาดใหญ่ได้ด้วย ตรงนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวมีมากขึ้น และเศรษฐกิจก้าวกระโดดจริงๆ นี่คือทางออกที่เร็วที่สุดดีที่สุด ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมัน เกาหลีใต้ ก็ทำ หากการเดินทางสะดวก ท่องเที่ยวง่าย เศรษฐกิจก็ดีขึ้น เหตุผลเพราะว่าอันดามันนั้นสวยมาก อาหารก็อร่อย คนก็ดี แต่ตอนนี้บ้านเมืองเงียบ
นอกจากนั้น คนใต้ยังสนใจเรื่องการเรียนหนังสือมาก ทางพรรคจึงอยากสนับสนุนเรื่องการเรียนฟรีถึงปริญญาเอก ให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้เรียนสูงที่สุด และปลดหนี้ กยศ.ไม่ให้มีหนี้สิน ซึ่งนโยบายตรงนี้ถูกอกถูกใจคนภาคใต้มาก ให้การต้อนรับเรื่องการศึกษาและไว้ใจเราอย่างดี และที่ตรัง เขต 4 เราก็ส่ง นายสุมิตร สามห้วย ซึ่งเป็นอดีตผอ. ซึ่งให้ได้รู้ว่าเราสนใจเรื่องการศึกษาจริงๆ
ส่วนเรื่องปัญหาน้ำท่วม ตนเองขออาสาหยุดน้ำท่วมซ้ำซากของประเทศไทยและภาคใต้ ด้วยการแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างและระบบ อย่างในเมืองอย่างตรังนี้ ระบบระบายน้ำเอาไม่อยู่แล้ว ต้องเปลี่ยนระบบระบายน้ำ อย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เช่นเดียวกัน ระบบการจัดการน้ำป้องกันน้ำทะเลหนุนต้องทำแล้ว ไม่อย่างนั้นภาคใต้ก็จมเหมือนที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ พรรคไทยก้าวใหม่ย้ำชัดเจนว่า ต้องการให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำโดยประมาท ที่ทำให้ประชาชนสูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน จากภัยพิบัติได้