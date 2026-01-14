เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าคุมตัวผู้ต้องสงสัยวางระเบิดปั๊มน้ำมันยะลา 1 ราย

ยะลา – เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันยะลา จำนวน 1 ราย โดยมีหลักฐานพบ DNA จากก้นกรองบุหรี่ที่ตกบริเวณรอบจุดเกิดเหตุ โดยได้เชิญตัวไปยังหน่วยซักถาม ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41
วันนี้ (14 ม.ค.) ความคืบหน้าเหตุนะเบิดปั๊มน้ำมัน 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ล่าสุด จากการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พบวัตถุพยานเป็น “ก้นกรองบุหรี่” บริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนสาย 418 (ขาเข้าเมืองยะลา) ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ผลการตรวจพิสูจน์พบว่า สารพันธุกรรม (DNA) ที่ตรวจพบมีความเชื่อมโยงกับ นายเอ (สงวนชื่อสกุล) อายุ 39 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
จนเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 13 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดีความมั่นคงและคดีพิเศษ ศปก.ตร.สน. ร่วมกับ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา, ฉก.ตร.91 และหน่วย นปพ. ร่วมประจำจังหวัดยะลา ได้เข้าดำเนินการพิสูจน์ทราบบ้านหลังดังกล่าว พบบุคคลเป้าหมาย จึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และเชิญตัวไปยังหน่วยซักถาม ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อทำการสอบสวนและขยายผล หาผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป