ชาวบ้านฮือฮาชื่อสุดแปลก “นายสงขลา พอกันที” ผู้สมัคร สส.เขต 9 สงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ชาวบ้านฮือฮาชื่อผู้สมัคร สส.เขต 9 สงขลา เบอร์ 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ “นายสงขลา พอกันที” ที่มมีความแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร เจ้าตัวเผยเป็นคนสงขลาแต่กำเนิดจึงเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ และนามสกุลมาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้ (14 ม.ค.) บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งที่ จ.สงขลา ตอนนี้ผู้สมัครของพรรคการเมืองต่าง ๆ เร่งลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคัก แต่ที่ทำให้ชาวบ้านสนใจและฮือฮาขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นชื่อกับนามสกุลของผู้สมัครในใบปลิวหาเสียง คือ นายสงขลา พอกันที ผู้สมัคร สส.เขต 9 สงขลา เบอร์ 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ ตอนที่ไปลงพื้นที่หาเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดหนองจูด หมู่ 13 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ชาวบ้านหลายคนสงสัยและอยากรู้ที่มาที่ไปของชื่อนี้ ซึ่งผู้สมัครท่านนี้ก็ยินดีตอบด้วยรอยยิ้มว่า ชื่อเดิมคือ นายวราพงศ์ หรีรักษ์ ส่วนชื่อ นายสงขลา พอกันที เป็นความตั้งใจของตัวเองที่อยากตั้งชื่อนี้ นามสกุลนี้ โดยบอกกับพ่อแม่และปู่ย่าตายายว่าถ้าพวกท่านไม่อยู่แล้ว ของเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ สำหรับที่มาของชื่อ นายสงขลา เพราะชอบชื่อนี้มาก โดยตนเป็นคนสงขลาโดยกำเนิด เกิดที่ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา จึงต้องการให้เป็นความทรงจำของตัวเอง
ส่วนที่มาของนามสกุล “พอกันที” มาจากแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทีแรกจะใช้นามสกุล “พอเพียง” แต่คิดว่าเอาแค่คำว่า “พอ” มานำหน้าและรวมกับคำว่า “กันที” เพื่อให้ทุกครอบครัวนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อความยั่งยืน มากกว่าเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ชาวบ้านลำบาก
นายสงขลา พอกันที ยังเปิดเผยอีกว่า ตนเองเคยเป็นโปรกอล์ฟมาก่อน เคยไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศก็เลยเรียกกันว่า “โปรติ๊ก” สำหรับเส้นทางการเมืองเคยลงสมัคร สส.เขต 3 สงขลา ในนามพรรครวมพลังประชาชาติไทยของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เมื่อปี 2562 และสมัคร สว. ซึ่งลงสมัครในชื่อเดิม นายวราพงศ์ หรีรักษ์ ส่วนชื่อใหม่ นายสงขลา พอกันที ได้ลงสมัคร นายกอบจ.สงขลา ครั้งล่าสุด และลงสมัคร สส.ในครั้งนี้ ทั้งยังเคยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จ.สงขลา แนวร่วมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ (คปท.) และครั้งนี้มาลงสมัคร สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ เขต 9 สงขลา เบอร์ 7