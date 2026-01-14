เจ้าของปั๊มน้ำมันอุ่นใจ! ผู้บริหารส่วนกลาง ปตท.เตรียมส่งวิศวกรลงช่วยซ่อมแซมฟรี

นราธิวาส - ปตท.นราธิวาส เสียหายจากเหตุระเบิด 5 แห่ง รวมมูลค่า 54 ล้านบาท ด้านเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องหยุดจ้างพนักงานชั่วคราวรอการสร้างใหม่ ขณะที่ทางผู้บริหารส่วนกลาง ปตท.มีแผนส่งทีมวิศวกรช่วยเหลือ และอาจมีส่วนลดค่าน้ำมันหลังซ่อมแซมแล้วเสร็จ
วันนี้ (14 ม.ค.) ปั๊มน้ำมัน ปตท.ของบริษัทจำกัด ฟิตรี ออยล์ ในพื้นที่บ้านดุซงญอ ม.1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ที่ถูกคนร้ายลอบวางระเบิด ซึ่งมี น.ส.อาลีสา สีนา เป็นผู้จัดการ ปตท.ของบริษัทจำกัด ฟิตรี ออยล์ ได้เรียกพนักงานชายหญิงทั้งหมด จำนวน 31 คน มาทำความเข้าใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นและต้องหยุดกิจการไปก่อน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อพนักงานทุกคน แต่ทุกคนต่างยอมรับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและพร้อมจะกลับมาร่วมงานทันทีที่เปิดกิจการ โดยในวันนี้พนักงานทุกคนต่างช่วยกันเก็บกวาดและขนย้ายเศษซากสิ่งปรักหักพังโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาซ่อมแซมโดยสะดวกมากที่สุด
ส่วนด้านการช่วยเหลือสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง 5 จุดใน 5 อำเภอของ จ.นราธิวาส ทราบจากผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำมันว่า ทางเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ปตท.จากส่วนกลาง จะมีการส่งวิศวกรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากส่วนกลางลงไปช่วยซ่อมแซม พร้อมสนับสนุนจัดส่งตู้จ่ายน้ำมันที่ได้รับความเสียหายมาให้ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแถมอาจจะมีส่วนลดในการซื้อน้ำมันมาจำหน่าย หากทำการซ่อมแซมสถานีจำหน่ายน้ำมันแล้วเสร็จในช่วงเปิดกิจการใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งสร้างความพึ่งพอใจแก่ผู้ประกอบจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเป็นอย่างมาก
ส่วนความเสียหายจากการประเมินในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยา จ.นราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าปั๊มน้ำมันที่ระเบิด 5 จุดในพื้นที่ จ.นราธิวาส ในครั้งนี้มีมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ 54 ล้านบาท
ด้าน น.ส.อาลีสา สีนา ผู้จัดการปั๊ม อ.จะแนะ กล่าวว่า ความเสียหายถ้าตีตัวเลขในเบื้องต้นประมาณเกือบ 20 ล้านบาท ของเราจะโดนอเมซอนเป็นสะเก็ดระเบิด ออฟฟิศ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ส่วนการก่อสร้างกลับขึ้นมาใหม่โดยรวมใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้ง
ด้าน น.ส.นูรนาซีลา เจะโซะ พนักงานบัญชีและเพื่อน กล่าวว่า การที่ต้องหยุดงานกะทันหันอย่างนี้น่าจะเป็นการหยุดยาว 2-3 เดือน อยากให้ทางหน่วยงานหรือ ศอ.บต.ทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือพนักงานของเราที่มีรวมทั้งหมด 31 คน บางคนมีภาระต้องผ่อนค่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้มาช่วยเยียวยาพนักงานตรงนี้ด้วย