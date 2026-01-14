ครูและนักเรียน รร.บ้านหน้าเขา ร่วมพลิกโฉมวาดภาพสีสันสดใสยกระดับมาตรฐาน 5 ส.

ตรัง - ครูและนักเรียน รร.บ้านหน้าเขา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ร่วมพลิกโฉมจากโรงเรียนธรรมดาด้วยการวาดภาพสตรีทอาร์ทที่มีสีสันสดใส ทั่วทั้งอาคารเรียนรวมถึงห้องน้ำ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน 5 ส. สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม
วันนี้ (14 ม.ค.) ที่โรงเรียนบ้านหน้าเขา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ป.6 ได้พลิกโฉมจากโรงเรียนธรรมดาให้กลายเป็นรีสอร์ท-สตรีทอาร์ท โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และเด็ก ได้นำคณะของ นางสุริยา เครือรัตน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อชื่นชมผลงานการตกแต่งอาคารเรียนด้วยสาระการเรียนรู้ในทุกกลุ่มวิชา ผ่านการวาดภาพสีสันสดใส ธีมสัตว์ป่า ดอกไม้ และธรรมชาติ ส่วนในห้องเรียนก็ยังมีภาพวาดการ์ตูนที่สื่อถึงสาระการเรียนรู้แต่ละวิชา ที่เหมาะกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียนหรือแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผ่านบทกลอนต่าง ๆ มีการตกแต่งบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการ และการส่งเสริมสุขลักษณะ
ขณะที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียน นอกจากสวยงามสะอาดสะอ้านแล้ว ยังมีการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับทำแปลงเกษตร มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อเอาไว้เป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ได้มีพืชผักอาหารกลางวันที่ปลอดภัย และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองด้วย ส่วนห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียนยังได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนฝาผนังก็มีสีสันสดใสไปด้วยภาพวาดระบายสี เพราะนักเรียนช่วยกันดูแลทำความสะอาด และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีกริ่งขอความช่วยเหลือกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีการติดตั้งไว้ภายในห้องน้ำห้องส้วมด้วย นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีการจัดนิทรรศการในโอกาสสำคัญ ทั้งประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ด้วย
ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีบุญนาคาค และ ด.ญ.ธนวรรณ มีศรี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหน้าเขา กล่าวว่า กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนให้สวยงามนั้น เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนอยู่แล้ว โดยได้ร่วมกับคุณครูช่วยกันทำ ทั้งในช่วงว่างของวันธรรรมดา วันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม โดยเฉพาะกิจกรรมการวาดภาพฝาพนัง เพื่อสื่อเรื่องราวต่างๆ อาทิ เรื่องบทอาขยาน เรื่องความรู้ในแบบเรียน เรื่องสวนสัตว์ เป็นต้น ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน จนทำให้พวกตนมีสติที่ดี มีสมาธิที่ดี ช่วยทำให้จำได้ และนำไปสู่การปฎิบัติจริงที่บ้าน จึงรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทำไปอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเช่นนี้ พร้อมนำเสนอบอร์ดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน และอธิบายถึงความหมายของบทกลอนที่มีในห้องเรียน
ส่วนห้องน้ำของโรงเรียนก็มีความสวยงาม เพราะได้มีการวาดภาพ และจัดบรรยากาศให้สวยงาม ตามหลัก 5 ส. คือ สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม โดยหัวหน้ากลุ่มสีจะมีการแบ่งเวรนักเรียน ให้มาช่วยกันรักษาความสะดาษ ตรวจเช็คอุปกรณ์ และความปลอดภัย ประกอบด้วย นักเรียนหญิง 2 นักเรียนชาย 2 มาทำเวรทุกวัน ตอนเช้าและตอนเย็น ผลที่ได้หลังจากทำแล้วคือ รู้สึกว่าห้องน้ำโฉมใหม่มีความสบายมาก ส่วนพวกตนก็มีความสุข เพราะห้องน้ำมีความสวยงาม มีอุปกรณ์แข็งแรง มีปุ่มเตือนภัย มีน้ำสำรอง มีไฟใช้ได้ตลอด
นายเอกทัศน์ เดชอรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสุขาดีตามมาตรฐาน ช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าใช้ มีระบบที่พร้อมและทันสมัย ทำให้นักเรียนมีความสุข ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แม้จะเป็นแค่เพียงโรงเรียนขนาดเล็ก ถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน 5 ส. และโครงการที่ดีเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพราะเป็นสิ่งสำคัญการเรียนการสอน ที่ช่วยสร้างโรงเรียนให้เป็นเสมือนกับรีสอร์ทที่มีชีวิตชีวา โดยการรวมพลังของครู ที่พยายามช่วยกันสนับสนุนให้เป็นไปตามที่เด็กๆ ต้องการ เพื่อพัฒนาสู่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สำหรับงบประมาณที่ใช้ ส่วนหนึ่งได้รับมาจาก สพฐ. ส่วนหนึ่งได้รับมาจากการบริจาค แล้วนำมาบูรณาการเพื่อทำกันเอง ทั้งครูและนักเรียน เพราะถ้าหากไปจ้าง เขาจะคิดราคา 800-1,000 บาทต่อตารางเมตร หรือรวมกันแล้วเป็นแสนๆ บาท ทั้งค่าแรงค่าของ แต่หากโรงเรียนทำกันเอง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงเหลือแค่หลักหมื่น เพราะเสียแต่ค่าซื้อของ จึงทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะ แถมผลงานที่ออกมาก็สวยงามเหมือนกัน
นางสุริยา เครือรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นตัวแทน สพฐ. เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ “สุขาดี มีความสุข” ประจำปี 2568 (ระยะ 2) โดย สพป.ตรัง เขต 2 มีทั้งหมด 133 โรงเรียน เริ่มทำโครงการโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุข ในปี 2567 (ระยะที่ 1) ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้งบประมาณไปแห่งละ 1 หมื่นบาท ปรากฏว่า มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 75 แห่ง จากนั้นในปี 2568 (ระยะที่ 2) ได้ทำ MOU กับประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายผลโครงการ พร้อมจัดทีมคณะกรรมการลงนิเทศ กำกับ ติดตาม จนทำให้โรงเรียนที่เหลือทั้งหมดในเขต 2 ผ่านเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขครบทั้ง 100% ถือเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้เรียน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตามมา