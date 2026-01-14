โล่ง! เครื่องบิน ETIHAD ตกหลุมอากาศ ลงจอดสนามบินภูเก็ตเรียบร้อย ผู้โดยสารปลอดภัย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เครื่องบินสายการบิน ETIHAD ตกหลุมอากาศ ลงจอดเรียบร้อย ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาล
จากกรณี วันนี้ ( 14 ม.ค.) เวลาประมาณ 11.30 น. ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับแจ้งจาก นักบินสายการบิน ETIHAD เที่ยวบินที่ EY 416 จากอาบูดาบี -ภูเก็ต ตกหลุมอากาศ ขณะบินมาภูเก็ต เบื้องต้นอาจจะมีผู้ได้รับบาดหลายราย ขอให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ซึ่งหลังรับแจ้งทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยแพทย์ในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือ
ล่าสุดเมื่อเวาลาประมาณ 12.00 น. นายมนต์ชัย ตโนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้สายการบินดังกล่าวได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ได้รับการยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล ผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางต่อไปยังยังที่พัก
อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าว ว่า ท่ากาศยานภูเก็ต ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน EY 416 ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (หลุมอากาศ) ระหว่างทำการบินยืนยัน ผู้โดยสารจากเหตุ เที่ยวบิน EY 416 ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (หลุมอากาศ) ระหว่างทำการบิน
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานของสายการบิน ETIHAD Airways เที่ยวบินที่ EY 416 เส้นทางอาบูดาบี – ภูเก็ต ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (หลุมอากาศ) ระหว่างทำการบินมายังท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 มกราคม นั้น
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ขอเรียนว่า เมื่อเวลา 11.55 น. อากาศยานลำดังกล่าวได้ทำการลงจอด ณ ทภก. โดยสวัสดิภาพ ซึ่งก่อนการลงจอด ทภก. ได้ประสานและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ทภก. รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นประจำจุด เพื่อให้การดูแลผู้โดยสารและลูกเรืออย่างใกล้ชิดในทันทีที่เครื่องบินลงจอด
ซึ่งจากการตรวจสอบและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ ทภก. แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ทภก. ให้ความสำคัญสูงสุดกับ ความปลอดภัยและความอุ่นใจของผู้โดยสารทุกคน โดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนที่กำหนดไว้ และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการบินสากล
ทภก. ขอขอบคุณผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลทุกการเดินทางด้วยความใส่ใจ ความเป็นมืออาชีพ และหัวใจของการบริการอย่างแท้จริง
