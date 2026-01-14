พริกเบตงขยับราคาพุ่งสูง! พื้นที่เพาะปลูกอากาศแปรปรวนไม่พอส่งขายตามความต้องการของตลาด

ยะลา - ราคาพริกในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงขยับปรับราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเกือบทุกชนิดเหตุจากสภาพอากาศแปรปรวน ผลผลิตพริกมีน้อย ไม่พอส่งขายกับความต้องการของตลาด
วันนี้ (14 ม.ค.) ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา ราคาพริกหลายชนิด มีการ ปรับราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในหลายจังหวัดของภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริก ทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยจากการสำรวจราคาพริก พบว่า พริกที่นิยมบริโภคตามท้องตลาดปรับราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิด อย่างเช่น พริกกะเหรี่ยงเด็ดก้านแล้ว กก.ละ 260 บาท ปกติราคา กก.ละ 150 บาท พริกขี้หนูแดง จาก กก.ละ 100 - 120 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 250 บาท และพริกชี้ฟ้าเขียว จากราคากก.ละ 60 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 80 บาท เด็ดก้านแล้ว และพริกชี้ฟ้าแดง จากราคากก.ละ 110 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 130 บาท เด็ดก้านแล้ว
พ่อค้าขายผัก เปิดเผยว่า สาเหตุที่พริกแพงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในหลายจังหวัดของภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริก ทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรปลูกพริกไม่ได้ผลผลิตออกมาตามที่ต้องการ ทำให้พริกน้อยไม่พอขาย ซึ่งพริกส่วนใหญ่ที่สั่งเข้ามา จะมาจากจังหวัดราชบุรีทั้งหมด เนื่องจากในจังหวัดสงขลาไม่มีเนื่องจากอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ปัจจุบันพริกและผักสดอื่นๆ สั่งมาจากทางภาคกลาง ทำให้ราคาพริกปรับราคาขึ้นดังกล่าว