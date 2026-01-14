เลือกตั้งเมืองคอนเดือด! คนใกล้ชิด "พิมพ์ภัทรา" แฉเกมสกปรกใช้ไอโอป้ายสีปมย้ายพรรค

นครศรีธรรมราช - คนใกล้ชิด“พิมพ์ภัทรา” ผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช เขต 9 สุดทนเกมส์สกปรก ออกโรงป้อง แฉขบวนการสาดโคลน-ส่งไอโอปั่นโซเชียลมีเดีย ปมย้ายพรรค ปฏิเสธข่าวลือถูกซื้อตัว เผยย้ายพรรคถูกแรงกดดันจากคนกลุ่มหนึ่งในพรรคการเมืองที่เธอรัก ย้ำไม่เผาบ้านเก่า เรานักเลงพอ
วันนี้ (14 ม.ค.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช บรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นในหลายเขตเลือกตั้ง เริ่มใช้วิธีการนอกระบบมากขึ้น เช่นในเขตเลือกตั้งที่ 9 ปรากฎข้อมูลการมุ่งโจมตีและปล่อยกระแสข่าวทำลายลดทอนคะแนนนิยมกันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดนั้นพบว่าเป้าหมายหลักคือ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ถูกโจมตีในประเด็นการย้ายพรรค การถูกซื้อตัว และไม่มีอุดมการณ์
ในเรื่องนี้ คนใกล้ชิดของนางสาวพิมพ์ภัทรา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อมที่ดำเนินการหากมีการสร้างความเสียหาย เรื่องการถูกโจมตีนั้น มีข้อสังเกตที่สำคัญคือ น.ส.พิมพ์ภัทรากลายเป็นเป้าหมายเพียงคนเดียว โดยเฉพาะในเรื่องการย้ายพรรค ทั้งๆ ที่ จ.นครศรีธรรมราช และอีกหลายจังหวัดมีการพร้อมใจกันย้ายพรรคหลายคนมาก ทั้งยังถูกกล่าวหาไม่มีอุดมการณ์ตามวาทกรรมที่พยายามสร้างขึ้นจากบางฝ่าย และการถูกซื้อตัว นี่คือคำถามตรงๆไปยังคนที่รับรู้ข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ว่า ไม่ฉุกคิดย้อนกลับบ้างหรือว่าเหตุใดจึงถูกโจมตีเช่นนี้เพียงคนเดียว
“ขบวนการโจมตีเธอและล็อกเป้ามาที่เธอมาจากพวกเดิมๆ คนเดิมๆ ทุกคนที่ทำงานใกล้ชิดกันต่างทราบดีว่าใคร แม้แต่ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยยังทราบเลยว่าใครอยู่เบื้องหลัง กลุ่มคนพวกนี้ยังพยายามสร้างกลุ่มบัญชีผู้ใช้โซเชียลไร้ตัวตัวตนที่นิยมเรียกกันว่าพวก ไอโอไปคอยปั่นกระแสบิดเบือนข้อมูล พวกเรายังรู้ว่ามาจากใคร ไล่ย้อนดูบางบัญชีไอโอยังมีร่องรอยของการโฆษณาเว็บพนันแล้วจะมาจากพวกไหน คำตอบจึงอยู่ในตัวอยู่แล้ว ส่วนเราพยายามชี้แจงแก้ไขกันไปด้วยเรื่องจริง เธอย้ำและบอกกับคนรอบข้างเสมอว่า อย่าไปกล่าวร้ายอย่าเผาบ้านเก่า เราเป็นนักเลงพอ”
“เรื่องจริงแรกที่อยากจะบอกการย้ายพรรคมีมูลเหตุจากการสร้างอิทธิพลกดดันในบางเรื่องจากคนกลุ่มหนึ่งในพรรคการเมืองที่เธอยังรักและเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอ เธอไม่ใช่เพียงคนเดียวที่โดนเช่นนี้ หลายคนเจอเหมือนกัน จึงเกิดการตัดสินใจกับเพื่อน สส.ว่าไปทำงานกับลุงตู่ตามที่ทราบกัน จนมีโอกาสในการทำงานสำคัญ สร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติการทำงานครั้งใหญ่ ทั้งในการบริหารและในพื้นที่เขตเลือกตั้งของเขาเอง”
คนใกล้ชิดรายนี้ยังยืนยันด้วยว่า เมื่อไม่มีลุงตู่แล้ว จึงตัดสินใจพร้อมกันกับเพื่อน สส.อีกนับสิบคนไปร่วมกับพรรคการเมืองที่ทำงานได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ เป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งเพื่อน สส. ทีมทำงานทุกคนคือภูมิใจไทยที่เปิดโอกาส ลองย้อนกันดูแล้วจะเห็นเพื่อน สส.จำนวนมากเลือกทางนี้ ไม่เฉพาะที่นครศรีธรรมราชเท่านั้น อีกหลายๆ จังหวัดมากเลือกเส้นทางนี้ มีการกล่าวร้ายในทำนองว่าถูกซื้อตัว โดยมีคนที่ปล่อยกระแสโจมตีคือ “เขาว่า” และไอ้เขาที่ว่าคือใครก็ไม่รู้บอกต่อกันมา ไม่เคยมีข้อเท็จจริง และยังอ้างกันเรื่องอุดมการณ์ บอกเลยว่าอุดมการณ์ของพิมพ์ภัทราคืออยู่กับชาวบ้านของเขาจนมีประโยคที่ว่าชีวิตของเธอเพื่อแผ่นดินเกิด เพื่อทุกคน