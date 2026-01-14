“อนุทิน” ลุยภูเก็ต เดินตลาดช่วยลูกพรรคหาเสียง ชาวบ้านฝากยกเลิกฟรีวีซ่า ไม่อยากได้นักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ ยืนยันเดินหน้าโครงการคมนาคม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “อนุทิน” ควง “พิพัฒน์” ลุยภูเก็ต เดินตลาดเกษตร ไหว้พระขอพร ช่วยลูกพรรคหาเสียง พร้อมระบุชาวบ้านฝากยกเลิกฟรีวีซ่า ได้นักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ ด้าน “พิพัฒน์” ยืนยันทุกโครงการด้านคุมนาคมในภูเก็ตเดินหน้าต่อ
เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ ( 13 มกราคม 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคฯ ลงพื้นที่ตลาดเกษตร เขตเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.ภูเก็ต พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ ผู้สมัคร เขต 1 หมายเลข 4 นายณษกร กี่สิ้น ผู้สมัคร เขต 2 หมายเลข 3 และ นายวิวัฒน์ จินดาพล ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 3 เบอร์ 4 พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องชาวภูเก็ต ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาวภูเก็ตที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าและพ่อค้าแม่ค้า
โดยมีประชาชนเข้ามาพูดคุยพร้อมกับฝากให้ช่วยแก้ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาขยะ แลเพิ่มงบประมาณในการแก้ปัญหาให้กับจังหวัดภูเก็ต และอยากให้ภูเก็ตจัดการตนเอง รวมทั้งอยากให้สานต่อโครงการคนละครึ่งพลัส
อย่างไรก็ตาม หลังพบปะประชาชนที่ตลาดเกษตรแล้ว คณะนายอนุทินเดินทางไปกราบขอพรองค์กวนอิมปุดจ้อองค์ปฐม ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง และออกจากภูเก็ตได้แวะสักการะอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เพื่อความเป็นสิริมงคล
นายอุทิน กล่าวภายหลังลงพื้นที่หาเสียง ว่า ในส่วนของผู้สมัครทั้ง 3 เขต มีความมั่นใจ เพราะเป็นคนในพื้นที่ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความเข้าใจในความต้องการของประชาชน และวันนี้ที่มาเดินตลาด ประชาชนได้สะท้อนว่าไม่มีความสุขกับพวกรถซิ่ง รถแว๊น จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขับแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย ซึ่งชาวบ้านบอกว่า อยากให้ยกเลิกฟรีวีซ่า ซึ่งเรื่องนี้ คือสิ่งที่เราต้องอธิบายให้เขาฟังว่าไม่เกี่ยวกับฟรีวีซ่า แต่เกี่ยวกับเราต่างหาก เราต้องไปกำชับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะตำรวจที่ดูแลจราจร ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด นี่คือการแก้ปัญหาแก้ ไม่ใช่ยกเลิกฟรีวีซ่าอย่างเดียว
ส่วนกรณี พ่อค้าแม่ค้าชาวภูเก็ตหลายคน ชมเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ในขณะลงพื้นที่หาเสียง จะเป็นจุดขายของพรรคภูมิใจไทยได้หรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของความหวงแหนแผ่นดินของประชาชน เรื่องนี้อยู่ในหัวใจของคนไทยที่จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาคุกคามรุกรานอธิปไตยของเรา แม้ว่า ภูเก็ตห่างไกลจากพรมแดนไทย-กัมพูชาไม่รู้กี่พันกิโลเมตร เขายังรู้สึกตรงนี้ได้ ซึ่งตนจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของการหาเสียง หรือ มาหาคะแนน สิ่งที่เขาชื่นชมรัฐบาลชุดนี้ เพราะรัฐบาลตั้งใจและมุ่งมั่นรักษาอธิปไตยของประเทศ ให้คนไทยทุกคนมั่นใจว่าเกียรติภูมิของประเทศ อธิปไตยของประเทศ พื้นดินของประเทศจะไม่ถูกรุกล้ำ ไม่จะถูกยึดครองโดยคนต่างชาติ เรื่องนี้ตนจะไม่เอามาหาคะแนนอย่างแน่นอน
นายอนุทิน ยังได้ตอบคำถาม ว่า ในส่วนของภูเก็ตจะเปลี่ยนจากสีส้มมาเป็นสีน้ำเงินได้หรือไม่ ว่า เราจะต้องก้าวไปในสิ่งที่ดีกว่า
เมื่อถามว่าจะมีการปิดกั้นชายแดนต่อหรือไม่ หากจัดการปัญหาชายแดนแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า ใช่ ต้องทำอะไรให้ดีสุด ก็คือเสมอๆ แฟร์ๆ อย่าไปคิดหาแต้มต่อ ตนไม่เคยคิดทำอะไรที่เป็นแต้มต่อ ตีกอล์ฟกับแชมป์ยังไม่ขอเขาต่อแต้มเลย จะได้ตั้งใจ ถ้ามีแต้มต่อ เดี๋ยวก็ลดความขยัน ลดความเข้มข้น ลดความตั้งใจในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นกัน การส่งผู้สมัคร ทั้ง 400-500 เขต แม้แต่ จ.บุรีรัมย์ อุทัยธานี ก็ต้องเดินแบบนี้เหมือนกัน ไม่มีแต้มต่อ แฟร์ๆ
ส่วนที่หลายคนมองว่า พรรคภูมิใจไทยปลุกกระแสเรื่องชาตินิยม จะชี้แจงอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเราไม่ชาตินิยมไทยของเราเอง และคำว่าชาตินิยม คนที่พูดกระแสชาตินิยมไม่ดี เป็นคนไทยหรือเปล่า เห็นแก่ชาติอื่นดีกว่าประเทศไทยหรือเปล่า ถ้าเห็นแบบนี้จะมาอาสาทำงานเพื่อบ้านเมือง พูดได้เต็มปากอย่างไร ชาตินิยมแปลว่าอะไร ไม่ใช่รักชาติรักแผ่นดินอย่างเดียว ต้องสนับสนุนสินค้าไทย ใช้สินค้าไทยเยอะๆ ต้องท่องเที่ยวในเมืองไทย ต้องไม่ไปต่างประเทศ ไม่เอาเงินไทยไปใช้ต่างประเทศ ต้องรักสามัคคีกันในหมู่คนไทยด้วยกันเอง ไม่ด้อยค่ากัน นี่คือชาตินิยม พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนแนวนี้เสียหายตรงไหน เดี๋ยวถามแล้วยิ่งได้คะแนนพอแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามถึงสโลแกนของนายอนุทิน หลังนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย ใช้สโลแกน “พิพัฒน์ หยัดได้(เชื่อถือได้)” นายอนุทิน เลยบอกว่า “เลือกนายกฯติดดิน อนุทิน ชาญวีรกูล” ก่อนถามผู้สื่อข่าวว่าใช้ได้หรือไม่
ขณะที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ภูเก็ตในวันนี้เพื่อมารับทราบปัญหามาตอกย้ำกรณีที่มีข่าวว่าจะมีการยกเลิกโครงการอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง โดยเฉพาะโครงการอุโมงค์ป่าตองเดินหน้าอย่างแน่นอน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเปิดให้เอกชนยืนซองประมูลประกวดราคาเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ในขณะนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเป็นรัฐบาลรักษาการ และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนชาวภูเก็ตวิ่งฟรีไม่เก็บค่าผ่านทางอย่างแน่นอนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้าที่จะมีการยุบสภาฯ
ส่วนปัญหาการจราจรแออัดนั้น มีผู้หวังดีไปกระจายข่าวว่าตนจะยกเลิกโครงการรถไฟฟ้ารางเบา หรือ เทรม แต่ขอแจ้งให้ทราบว่าการที่จะทำรถไฟฟ้ารางเบาพร้อมกันนั้นไม่ตอบโจกท์เพราะจะทำให้รถยิ่งติดหนักเข้าไปอีก ดังนั้นเราจะรื้อเกาะกลางถนนเทพกระษัตรีเพื่อเพิ่มช่องจราจรได้อีก 2 ช่องทาง รวมทั้งทำจุดยูเทิร์นแบบไม่ต้องชะลอรถโดยทำเป็นช่องพิเศษ รวมทั้งลดไฟแดงให้น้อยลง ทั้งหมดเป็นแนวทางการแก้ปัญหาจราจรในเบื้องต้น รวมไปถึงสนับสนุนให้ อบจ.ภูเก็ต นำรถไฟฟ้า (EV Bus) มาวิ่งเพื่อแก้ปัญหาไปก่อน โดยทำงานร่วมกับทางกรมขนส่งทางบก หากรถของ อบจ.ไม่เพียงพอจะนำรถ EV Bus ของ ขสมก.มาสนับสนุน ซึ่งได้มีการหารือกันไปบ้างแล้ว
นายพิพัฒน์ ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองของภูเก็ต ว่า ปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของภูเก็ต ที่มีขยะเหลือจากการเผาจำนวนมาก เรื่องนี้ตนได้หารือกับทางผู้ประกอบการในการนำขยะออกไปเผาที่อื่น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานกับบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการขนขยะออกไป รวมทั้งต้องหาสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับภูเก็ต เช่น พังงา ที่สามารถสร้างเตาเผาได้
“ทั้งสามเรื่องที่ได้กล่าวว่านั้น พรรคภูมิใจไทยจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้ภูเก็ต แต่ขอยืนยันว่าในเรื่องการแก้ปัญหาจราจร รถไฟฟ้ารางเบา ทางพรรคจะดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนรื้อทั้งหมดเพื่อทำรถไฟฟ้าอย่างเดียวคิดว่าไม่ตอบโจกท์ รวมไปถึงโครงการสนามบินอันดามัน ที่โคกกลอย จ.พังงา นั้น ดำเนินการต่ออย่างแน่นอนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ของฝั่งอันดามัน” นายพิพัฒน์ กล่าวในที่สุด