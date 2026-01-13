ครอบครัว “พี่โต ฉลามภัย 034” เดินทางยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯยะลา ขอความเป็นธรรมด้านสิทธิเยียวยา

ยะลา - ครอบครัว “พี่โต ฉลามภัย 034” ฮีโร่กู้ชีพจิตอาสาที่เสียชีวิตขณะเดินทางกลับช่วยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ เดินทางยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอความเป็นธรรมด้านสิทธิเยียวยา
วันนี้ (13 ม.ค.) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา นางสุนันทา ปิยะวรรณางกูร ภรรยาของ นายเชิดพงศ์ ปิยะวรรณางกูร หรือที่รู้จักกันในนาม “พี่โต ฉลามภัย 034” อาสากู้ชีพฮีโร่เสื้อเขียว พร้อมทีมงานกู้ชีพฉลามภัยจังหวัดยะลา ที่เสียชีวิตขณะเดินทางกลับจังหวัดยะลาหลีงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายภูริวัจน์ นิธินันท์พิบูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมและทวงถามสิทธิการเยียวยาในฐานะอาสาสมัครผู้เสียสละ
นางสุนันทา ระบุว่า ที่ผ่านมาต้องขอบคุณหน่วยงานอย่าง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, ศอ.บต. และชุดเฉพาะกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยเหลือในงานพิธีศพ รวมถึงประชาชนที่ให้กำลังใจ แต่หลังจากนั้นกลับไม่มีหน่วยงานหลักหน่วยงานใดเข้ามาติดต่อหรือชี้แจงสิทธิที่ควรได้รับ ซึ่งตนเองได้รับข้อมูลที่สับสน บางส่วนบอกว่าควรได้รับการเยียวยา แต่บางส่วนบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ จึงตัดสินใจมายื่นหนังสือเพื่อให้ทางจังหวัดช่วยตรวจสอบความชัดเจน
“อยากทราบว่าในฐานะที่เขาเสียสละทำเพื่อส่วนรวมจนวินาทีสุดท้าย สิทธิที่เขาควรได้รับมีตรงไหนบ้าง เพราะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ จากภาครัฐเลย” นางสุนันทากล่าว
สำหรับการช่วยเหลือที่ผ่านมา มีเพียงเงินพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษจำนวน 20,000 บาท และทุนการศึกษาจากภาคเอกชนที่มอบให้หลานชายเท่านั้น การออกมาร้องเรียนในครั้งนี้ จึงหวังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พิจารณาไทม์ไลน์การทำงานของ “พี่โต” ตั้งแต่เริ่มภารกิจช่วยน้ำท่วมจนถึงนาทีเสียชีวิต เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่อาสาสมัครผู้เสียสละรายนี้