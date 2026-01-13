ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเชียเขี่ยงติ้ง) หาดใหญ่ แถลงข่าวจัดงาน “ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 16 - 25 ก.พ. 2569 ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเชี่ยติ้ง) หาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยพลิกฟื้นเมืองหาดใหญ่ให้กลับมาสดใสดั่งเดิม
วันนี้ (13 ม.ค.) ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเชียเขี่ยงติ้ง) หาดใหญ่ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และมณฑลทหารบกที่ 42 จัดงานแถลงข่าว “ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเชี่ยติ้ง) หาดใหญ่ แนวถนนสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ.หาดใหญ่ พร้อมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟื้นเมืองหาดใหญ่ให้ก้าวผ่านวิกฤต และกลับมาคึกคักสดใสดังเดิม
โดยการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้มี นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเชียเชี่ยงตั้ง)หาดใหญ่ ได้กล่าวถึงรายละเอียดและแนวทางการจัดงาน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และผู้กำกับการตำรวจภูธหาดใหญ่ และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงแสง สี เสียง พิธีสมโภชเสาฟ้าดินมังกรที่ทำจาก หินแกรนิตความสูง 24 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในภาคใต้ ควบคู่การประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยโคมไฟและไฟประดับ ขบวนแห่พระรอบเมืองอย่าง ยิ่งใหญ่ การแสดงเชิดสิงโต มังกร และศิลปะการแสดงจีน รวมถึงโซนร้านค้าและร้านอาหารท้องถิ่นกว่า 100 ร้าน
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากศิลปินรับเชิญชื่อดัง อาทิ เจนนิเฟอร์ คิม, ก้อง สหรัฐ, เบน ชลาทิศ และ อิ้ง ซิสา วิเศษกุล ร่วมกับวงดนตรีและวงออร์เคสตร้าแชมป์เยาวชน ร่วมสร้างสีสันและเติมเต็มบรรยากาศการเฉลิมฉลองตรุษจีนที่ผสานวัฒนธรรม ความศรัทธา และความบันเทิงไว้อย่างลงตัว