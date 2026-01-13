เสียหาย 10 ล้านบาท! เจ้าของปั๊ม ปตท. อ.แว้ง จ.นราธิวาส เร่งฟื้นฟูกลับมาเปิดให้เร็วที่สุด

นราธิวาส - เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมัน ปตท. อำเภอเเว้งคาดเสียหาย 10 ล้านบาท ชี้เหตุระเบิดสร้างผลกระทบไปทั้งระบบ ทั้งลูกน้องกว่า 40 ชีวิต ผู้ใช้น้ำมันใน อ.แว้ง เตรียมเร่งฟื้นฟูกลับมาเปิดกิจการโดยเร็ว
น.ส.อาณีซา อัสสัมตุลา เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมัน ปตท. อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในปั๊มน้ำมันที่ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการวางแผนเพื่อพยายามเร่งดำเนินการฟื้นฟูให้ปั๊มน้ำมันกลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วที่สุด เนื่องจากขณะนี้มีลูกน้องมากกว่า 40 ชีวิต ที่ต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย อีกทั้งมีประชาชน ส่วนราชการในพื้นที่ต้องเดินทางไปใช้บริการปั๊มในพื้นที่อื่น เพราะในอำเภอเเว้งมีปั๊ม ปตท. ที่ถือได้ว่าเป็นปั๊มขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ส่วนความช่วยเหลือจากภาครัฐนั้นในภาพรวมทุกส่วนราชการต่างเร่งเข้ามาให้การช่วยเหลือ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญช่วย หอมยามเย็น เยียวยาจังหวัด พลังงานจังหวัด ปลัดอำเภอ จิตอาสาก็ลงพื้นที่มาให้การดูเเลตนอย่างเต็มที่ เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเเจ้งว่าได้สั่งการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน ซึ่งตรงนี้รู้สึกดีใจมาก ขณะที่ตัวเเทนเจ้าหน้าที่บริษัท OR ก็จะเข้าพื้นที่มาสำรวจความเสียหายโดยละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ทางศูนย์เยียวอำเภอ ในการทำเรื่องช่วยเหลือต่อไป
ในตอนนี้กิจการภายในปั๊มมีการให้บริการเฉพาะร้านคาเฟ่อเมซอน เพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กั้นพื้นที่เกิดเหตุ ออกจากพื้นที่โซนอื่นเรียบร้อยเเล้ว โดยร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาปั๊ม ปตท. อำเภอเเว้ง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ประชาชนมาใช้บริการได้ตามปกติ
น.ส.อาณีซา อัสสัมตุลา ย้อนเล่าถึงวันเกิดเหตุว่าประมาณ 01.00 น.ของวันเกิดเหตุ (11 ม.ค.69) น้องสาวได้โทรศัพท์มาเเจ้งเหตุที่เกิดขึ้นในอำเภออื่นๆของจังหวัดนราธิวาส ขณะนั้นมีความกังวลมากว่าปั๊มของตนจะตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุรุนเเรงด้วยหรือไม่ จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะออกไปดูสถานการณ์ ปรากฏว่ายังไม่ทันออกจากบ้าน ได้ทราบข่าวว่าเกิดเหตุระเบิดที่ปั๊มตนเเล้ว จึงได้เเจ้งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ทราบเรื่องเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์
ในระหว่างนั้นได้ให้น้องเขยนำถังดับเพลิงเข้าฉีดดับไฟในเบื้องต้น เพราะเกรงว่าไฟจะลุกลามจากบริเวณสถานีน้ำมันไปจนถึงตัวรถบรรทุกน้ำมันซึ่งมีน้ำมันอยู่เต็มคันรถที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นด้วย เคราะห์ดีที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ มิเช่นนั้นหากไฟลามไปจนถึงตัวรถบรรทุกน้ำมัน รัศมีแรงระเบิดคงกินพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้ปั๊มได้รับความเสียหายหนักกว่านี้มาก
ในช่วงขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่อยู่ภายในปั๊มราว 5 คน ทุกคนต่างเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก แต่พนักงานทุกคนก็ต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครที่คิดจะลาออก ซึ่งในช่วงที่ปั๊มกำลังซ่อมเเซมความเสียหายนี้ ตนในฐานะนายจ้างก็ไปติดต่อยื่นเรื่องกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อการขอความช่วยเหลือในการจ่ายเงินชดเชยกรณีต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัย นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้
ส่วนในด้านความเสียหายพบว่าหัวจ่ายทั้ง 3 หัว เพดาน หลังคา พังเสียหาย ส่วนร้านสะดวกซื้อ 7–11 และอาคารสำนักงานก็ได้รับผลกระทบกระจกแตกเสียหายเช่นเดียวกัน เบื้องต้นคาดการณ์ว่ามีมูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท