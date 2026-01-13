“อนุทิน ” เข้ากราบขอพร พระอาจารย์ชัย ก่อนลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียง

กระบี่ - “อนุทิน ” เข้ากราบขอพร พระอาจารย์ชัย เสริมสิริมงคล พร้อมขอพรให้การทำงานทางการเมืองเป็นไปด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประชาชน ก่อนลุยช่วยลูกพรรค หาเสียง ที่ จ.กระบี่
วันนี้ ( 13 ม.ค.69 ) ผู้สื่อข่าวรยงานว่า บรรยากาศการเมืองในพื้นที่จังหวัดกระบี่เริ่มคึกคัก เมื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียง โดยหลังจากที่ลงเครื่องบินที่สนามบินกระบี่ นายอนุทิน ได้เดินทางไปที่วัดถ้ำเสือวิปัสนา ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ เพื่อเข้ากราบสักการะขอพรกับพระอาจารย์ชัย หรือพระเทพวชิรากร(พิศาล ปุรินุทโก) เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมขอพรให้การทำงานทางการเมืองเป็นไปด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประชาชน
แหล่งข่าวทางการเมืองระบุว่า การลงพื้นที่กระบี่ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงการ เร่งเครื่องทางการเมือง ในช่วงโค้งสำคัญของการเลือกตั้งโดยพรรคภูมิใจไทยหวังปักธงสร้างฐานเสียงให้แข็งแกร่งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและจังหวัดกระบี่ หลังจากผู้สมัครทั้ง 3 เขต เคยได้รับเลือกตั้งครบทุกเขตในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าวัด นายอนุทิน ได้เดินสายพบปะประชาชน และ ร่วมกิจกรรมหาเสียงกับผู้สมัครของพรรค เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ อ.คลอมท่อม จ.กระบี่ พร้อมชูนโยบายด้านต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ในการหาเสียง การเคลื่อนไหวดังกล่าว ถูกจับตามองจากหลายฝ่ายว่า อาจเป็น หมากสำคัญทางการเมือง ในการสร้างความได้เปรียบและตอกย้ำบทบาทของพรรคภูมิใจไทยในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ ท่ามกลาง ประชาชน มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น
สำหรับผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยจังหวัดกระบี่ทั้ง 3 เขตประกอบด้วยเขต 1 นายกิตติ กิตติธรกุล เขตเลือกตั้งที่ 2 นายถิรเดช ตั้งมั่นกอบกิจ เขตเลือกตั้งที่ 3 นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน