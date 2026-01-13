สุดทน! ชาวบ้านละงูรุมประชาทัณฑ์พม่าคลั่งควงอีเต้อไล่ทุบรถพังยับ 19 คัน ก่อนส่งตำรวจ

สตูล - พม่าคลั่งควงอีเต้อไล่ทุบรถเสียหายยับ 19 คันรวด ชาวบ้านสุดทนรุมประชาทัณฑ์น่วมก่อนส่งตำรวจ สอบสวนพบเพิ่งเสพยาเสพติดและไม่พบประวัติการขออนุญาตเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย
วันนี้ (13 ม.ค.) ที่บริเวณแยกลาหงา ถ.ละงู-ปากบารา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ได้มีชายต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ทราบชื่อภายหลังคือ นายซอ อายุ 45 ปี อยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง ถืออีเต้อด้ามเหล็กยาวกว่า 29 นิ้ว ไล่ฟาดกระจกและตัวถังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนและหน้าบ้านเรือนประชาชนอย่างบ้าคลั่ง เสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณ
โดยมีรายงานว่าหลังจากคนร้ายได้ก่อเหตุต่อเนื่องจนถึงคันที่ 19 กลุ่มวัยรุ่นและชาวบ้านที่สะดุ้งตื่นจากเสียงทุบทำลายข้าวของได้รวมตัวกันวิ่งไล่กวดจนกระทั่งล้อมจับตัว นายซอ เอาไว้ได้ พร้อมมีการรุมประชาทัณฑ์ด้วยความโกรธแค้น ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ละงู เข้าควบคุมตัวในสภาพสะบักสะบอม
จากการตรวจสอบความเสียหาย พบรถยนต์พังยับรวม 18 คัน และจักรยานยนต์อีก 1 คัน ส่วนใหญ่กระจกแตกละเอียดและตัวถังบุบเสียหายหนัก ผู้เสียหายบางรายเผยด้วยความเครียดว่า รถไม่มีประกันภัยชั้นหนึ่ง กังวลว่าจะไม่มีใครรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ด้าน พ.ต.อ.เอกณัฏฐ์ เหลืองแดง ผกก.สภ.ละงู เผยผลตรวจปัสสาวะผู้ต้องหาพบเป็นสีม่วง โดย นายซอ สารภาพเสพยาบ้ามาจริง ขณะที่ ตม.สตูล ตรวจสอบไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนหรือการขออนุญาตเข้าเมือง เบื้องต้นถูกแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ทั้งทำให้เสียทรัพย์, ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติด ส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนทันที