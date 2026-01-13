ไม่กระทบท่องเที่ยว! ที่ปรึกษาหอการค้านราธิวาสชี้ นทท.เดินทางผ่านด่านพรมแดนตามปกติ

นราธิวาส - นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางเข้าออกด่านพรมแดนตามปกติ หลังเหตุระเบิดปั๊มในจังหวัดชายแดนใต้ ด้านที่ปรึกษาหอการค้า จ.นราธิวาส ชี้ในภาพรวมการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
วันนี้ (13 ม.ค.) บรรยากาศการเข้า-ออกของประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับด่านพรมแดนรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ยังคงเดินทางเข้าออก ตามปกติ โดยชาวมาเลเซียยังเดินทางมาท่องเที่ยว และส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัว ซึ่งคาดในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยังคงมีประชาชนชาวมาเลเซียเดินทางข้ามแดนมาท่องเที่ยวตามปกติ
นางสุชาดา พันธ์นรา ที่ปรึกษาหอการค้า จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้ไม่ได้กระทบต่อกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งภาพรวมนักท่องเที่ยวยังคงใช้บริการผ่านแดนตามปกติ บางส่วนแค่ผ่านเพื่อเดินทางต่อไปจังหวัดอื่นๆ จึงไม่กระทบมากนัก ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแต่ละครั้งนั้นไม่อยากให้มุ่งปิดด่านตามแนวชายแดน อยากจะให้หาสาเหตุที่แท้จริงของการก่อเหตุก่อน เพราะการปิดแนวชายแดนจะยิ่งทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดแต่ละครั้งอาจจะเป็นภัยเงียบของการกระทำผิดกฏหมาย อาทิ ของเถื่อน น้ำมันเถื่อน ยาเสพติด ยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นก่อเหตุโดยที่ไม่มุ่งทำร้ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ หลายคนจึงคิดว่าเป็นผลจากการปราบปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยตนเองมองว่าเจ้าหน้าที่ควรสรุปให้แน่ชัดและแจ้งให้ประชาชนทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ด้าน พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส เปิดเผยว่า ในส่วนความคืบหน้าทางคดี ตอนนี้พนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติ มีความคืบหน้าทางคดีไปพอสมควร โดยจุดที่พบรอยคราบเลือดเชื่อว่าเป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอน ขณะนี้อยู่ในระหว่างพิสูจน์ทราบและขยายผลเชื่อมโยงถึงกลุ่มขบวนการที่ก่อเหตุ