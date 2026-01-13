ฉี่ม่วง 6 คน สุ่มตรวจสารเสพติด คนขับเรือและพนักงานเรือท่องเที่ยว หลังเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ตชนเรือประมง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ฉี่ม่วง 6 คน ตำรวจท่องเที่ยว ร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจสารเสพติด คนขับเรือและพนักงานเรือบริการนักท่องเที่ยว ที่ท่าเรือฉลอง หลังเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ต ชนกับเรือประมง เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 21 คน
จากกรณีเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ต ซึ่งออกเดินทางจากอ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต เพื่อนำนักท่องเที่ยวรวมเด็กรเรือ จำนวน 55 คน ไปท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.กระบี่ และเกิดอุบัติเหตุชนกับเรือประมง จนมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 1 ราย และ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 21 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ล่าสุดวันนี้ (13 ม.ค.) นำโดย พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 บก.ทท.3 พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.ท.ชาญณรงค์ รอดทองดี สารวัตร ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 เจ้าหน้าที่งานสืบสวน ชุดปฏิบัติการกะรน และ กำลังจากตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจน้ำภูเก็ต กรมเจ้าท่าภูเก็ต และ สภ.ฉลอง
ร่วมบูรณาการกำลัง สุ่มตรวจปัสสาวะคนขับเรือ พนักงานประจำเรือบริการสาธารณะ และ กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการการท่องเที่ยว บริเวณท่าเทียบเรือฉลอง รวมตรวจทั้งสิ้น 87 ราย พบปัสวะสีม่วงจำนวน 6 ราย
สำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก
เจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้
การตรวจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตำรวจท่องเที่ยว
เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการเดินเรือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่