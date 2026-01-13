xs
xsm
sm
md
lg

รวบแก๊งชาวรัสเซียลอบเปิดสำนัก MUSHROOM TEMPLE ลักลอบขายเห็ดยขี้ควายให้นักท่องเที่ยว ยึดของกลาง 10 กก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สืบสวนภาค 8 จับมือ สันติบาล และชุดสืบสวนฉลอง รวบแก๊งรัสเซียลอบเปิดสำนัก MUSHROOM TEMPLE ลักลอบค้าเห็ดขี้ควายให้ นทท.ยึดของกลางกว่า 10 กิโลฯ


วันนี้ ( 13 ม.ค.69) พ.ต.อ.จงเสริม ปรีชา ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.8 รายงานผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจแก่ พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 ภายหลังร่วมกับ พ.ต.ท.กิติพันธ์ ศิริพร รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 นำกำลังชุดสืบสวน บก.สส.ภ.8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำชุดอาชญากรรมข้ามชาติตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจสันติบาลและสืบสวน สภ.ฉลอง นำหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจค้นบ้านเช่าในพื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2569


จากการตรวจค้นพบของกลางเป็นเห็ดขี้ควายบรรจุถุง จำนวน 140 ถุง รวมน้ำหนักราว 10 กก. ภายในบ้านหลังดังกล่าวพบกลุ่มชาวต่างชาติ ประกอบด้วย นาย RINAT นาย Aleksandr และ น.ส.LANDYSH สัญชาติรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้เช่าพักอาศัยและเป็นเจ้าของผู้ครอบครองเห็ดขี้ควายดังกล่าว จึงได้ควบคุมตัวนาย RINAT นาย Aleksandr พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วน น.ส.LANDYSH ได้หลบหนีไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าจับกุม ซึ่งชุดสืบสวนจะได้ติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก บก.สส.ภ.8 ร่วมกับตำรวจสันนิบาลภูเก็ต และชุดสืบสวน สภ.ฉลอง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีแก๊งค์ชาวรัสเซียลักลอบขายเห็ดขี้ควาย โดยอ้างตนเป็นกลุ่มบุคคลมีความรู้เรื่องการบำบัดความเครียด โดยใช้วิธีการเสพเห็ดขี้ควายเข้าสู่ร่างกาย และมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ โดยเช่าบ้านและตั้งสำนักชื่อ MUSHROOM TEMPLE อยู่ในพื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต และมีการเก็บเงินค่าบำบัดและรับลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีลูกค้าบางส่วนเมาเห็ดขี้ควาย และต้องเสียเงินในการบำบัด ทำให้อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และอาจมีการแพร่กระจายไปในงานเทศกาลดนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นใน จ.ภูเก็ตด้วย ต่อมา พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.อดิพัฒน์ กรึงไกร รอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.เทพนม สุวรรณรัตน์ ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 สั่งการให้ พ.ต.อ.จงเสริม ปรีชา ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.8 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง จนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาดำเนินคดีได้ในที่สุด



รวบแก๊งชาวรัสเซียลอบเปิดสำนัก MUSHROOM TEMPLE ลักลอบขายเห็ดยขี้ควายให้นักท่องเที่ยว ยึดของกลาง 10 กก.
รวบแก๊งชาวรัสเซียลอบเปิดสำนัก MUSHROOM TEMPLE ลักลอบขายเห็ดยขี้ควายให้นักท่องเที่ยว ยึดของกลาง 10 กก.
รวบแก๊งชาวรัสเซียลอบเปิดสำนัก MUSHROOM TEMPLE ลักลอบขายเห็ดยขี้ควายให้นักท่องเที่ยว ยึดของกลาง 10 กก.
รวบแก๊งชาวรัสเซียลอบเปิดสำนัก MUSHROOM TEMPLE ลักลอบขายเห็ดยขี้ควายให้นักท่องเที่ยว ยึดของกลาง 10 กก.
รวบแก๊งชาวรัสเซียลอบเปิดสำนัก MUSHROOM TEMPLE ลักลอบขายเห็ดยขี้ควายให้นักท่องเที่ยว ยึดของกลาง 10 กก.
กำลังโหลดความคิดเห็น