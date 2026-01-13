รวบแก๊งชาวรัสเซียลอบเปิดสำนัก MUSHROOM TEMPLE ลักลอบขายเห็ดยขี้ควายให้นักท่องเที่ยว ยึดของกลาง 10 กก.

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สืบสวนภาค 8 จับมือ สันติบาล และชุดสืบสวนฉลอง รวบแก๊งรัสเซียลอบเปิดสำนัก MUSHROOM TEMPLE ลักลอบค้าเห็ดขี้ควายให้ นทท.ยึดของกลางกว่า 10 กิโลฯ
วันนี้ ( 13 ม.ค.69) พ.ต.อ.จงเสริม ปรีชา ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.8 รายงานผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจแก่ พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 ภายหลังร่วมกับ พ.ต.ท.กิติพันธ์ ศิริพร รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 นำกำลังชุดสืบสวน บก.สส.ภ.8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำชุดอาชญากรรมข้ามชาติตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจสันติบาลและสืบสวน สภ.ฉลอง นำหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจค้นบ้านเช่าในพื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2569
จากการตรวจค้นพบของกลางเป็นเห็ดขี้ควายบรรจุถุง จำนวน 140 ถุง รวมน้ำหนักราว 10 กก. ภายในบ้านหลังดังกล่าวพบกลุ่มชาวต่างชาติ ประกอบด้วย นาย RINAT นาย Aleksandr และ น.ส.LANDYSH สัญชาติรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้เช่าพักอาศัยและเป็นเจ้าของผู้ครอบครองเห็ดขี้ควายดังกล่าว จึงได้ควบคุมตัวนาย RINAT นาย Aleksandr พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วน น.ส.LANDYSH ได้หลบหนีไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าจับกุม ซึ่งชุดสืบสวนจะได้ติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก บก.สส.ภ.8 ร่วมกับตำรวจสันนิบาลภูเก็ต และชุดสืบสวน สภ.ฉลอง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีแก๊งค์ชาวรัสเซียลักลอบขายเห็ดขี้ควาย โดยอ้างตนเป็นกลุ่มบุคคลมีความรู้เรื่องการบำบัดความเครียด โดยใช้วิธีการเสพเห็ดขี้ควายเข้าสู่ร่างกาย และมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ โดยเช่าบ้านและตั้งสำนักชื่อ MUSHROOM TEMPLE อยู่ในพื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต และมีการเก็บเงินค่าบำบัดและรับลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีลูกค้าบางส่วนเมาเห็ดขี้ควาย และต้องเสียเงินในการบำบัด ทำให้อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และอาจมีการแพร่กระจายไปในงานเทศกาลดนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นใน จ.ภูเก็ตด้วย ต่อมา พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.อดิพัฒน์ กรึงไกร รอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.เทพนม สุวรรณรัตน์ ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 สั่งการให้ พ.ต.อ.จงเสริม ปรีชา ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.8 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง จนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาดำเนินคดีได้ในที่สุด