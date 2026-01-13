ชื่นชม! ทีมกู้ชีพไม้ขมเทศบาลเมืองสะเดายอมทิ้งชามข้าวเพื่อไปช่วยผู้บาดเจ็บจากเหตุรถชน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – น่าชื่นชมทีมกู้ชีพไม้ขมเทศบาลเมืองสะเดายอมทิ้งชามข้าวที่กำลังนั่งล้อมวงกินกันภายในงานศพ เพื่อไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุรถชนจนสามารถช่วยเหลือชายวัย 60 ปี ถูกติอยู่ภายในรถออกมาได้อย่างปลอดภัย
ยอมใจ..ทีมกู้ชีพไม้ขมเทศบาลเมืองสะเดา ยอมทิ้งชามข้าวที่กำลังนั่งล้อมวงกินกันในงานศพไปช่วยผู้บาดเจ็บเหตุรถชนกันทันทีที่ได้รับแจ้ง จนสามารถไปถึงได้ทันเวลาและสามารถช่วยผู้บาดส่งพยาบาลจนปลอดภัย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 ม.ค.2569 ขณะที่ทีมกู้ชีพไม้ขม เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา จำนวน 7 คน ไปร่วมงานศพคนรู้จักที่ศาลแป๊ะกง ในเขตเทศบาลเมืองสะเดา ห่างจากศูนย์กู้ชีพไม้ขมราว 300 เมตร
ปรากฏว่าระหว่างกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่บนโต๊ะและเพิ่งได้กิน ได้รับการประสานจากวิทยุว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนอัดก๊อปปี้กับรถบรรทุกไม้ยางพารา ตรงจุดยูเทิร์น 800 ไร่ พื้นที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ทันทีที่รับแจ้งวงกินข้าวก็แตกทันทีเพราะทีมกู้ภัยทั้งชายและหญิงยอมทิ้งช้อนทิ้งชามที่กำลังกินกันอยู่ บางคนก็ยอมทิ้งลูกที่พามาด้วยหอมแก้มลูกหนึ่งครั้ง แล้ววิ่งกรูกันไปขึ้นรถกู้ชีพทั้งรถตู้และรถกระบะตามตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน ท่ามกลางสายตาของผู้คนที่มาร่วมงานศพพากันมองว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุทีมกู้ชีพไม้ขมได้ช่วยนำคนเจ็บซึ่งเป็นชายอายุ 60 ปี ออกจากรถเก๋ง และรีบพาส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย และเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนในความเสียสละและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือคนอื่น แม้ว่าจะกำลังกินข้าวหรือแม้แต่ยอมทิ้งลูกไว้ก่อนเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่น