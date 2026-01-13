“ดร.เอ้” ลงเดินตลาดเมืองนครศรีฯ อัดนโยบายขอเสียงหนุนพรรคไทยก้าวใหม่

นครศรีธรรมราช – “ดร.เอ้” ลงเดินตลาดเมืองนครศรีธรรมราชขอเสียงหนุนพรรคไทยก้าวใหม่ ชูนโยบายสร้างเมืองนครมิติใหม่เรียนฟรีจนปริญญาเอก แก้ไขน้ำท่วมซ้ำซาก และหนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
วันนี้ (13 ม.ค.) ที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือตลาดสดคูขวาง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมคณะ ได้เดินขอเสียงสนับสนุนพรรคไทยก้าวใหม่ โดยเฉพาะในระบบบัญชีรายชื่อ พร้อมกันนั้นได้รับฟังปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าต่างระบุไปในทิศทางเดียวกันคือ สภาพเศรษฐกิจการค้าที่ชะลอตัวลงไปมาก และส่วนหนึ่งได้แสดงความพอใจกับนโยบายการศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาสกับผู้เรียนด้วยการเรียนฟรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก โดยระบุว่าไม่มีพรรคการเมืองใดที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ระบุว่า นครศรีธรรมราชเป็นเมืองมีความพร้อมสูงมากในทุกด้าน สำคัญคือเป็นเมืองที่คนชอบเรียนหนังสือ ทุกด้านมีความพร้อมแต่ประชาชนยังมีความยากจนทำไมยังไปไม่ถึงไหน อีกทั้งปัญหาน้ำท่วมตลอดทางที่เดินมายังมีกระสอบทรายให้เห็น ยืนยันว่าพรรคไทยก้าวใหม่มาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ในฐานะผู้เชี่ยวชาญวิศวะกรรมการแก้ปัญหาน้ำอยากจบเรื่องนี้ และเราพบว่าคนนครฯ ชอบเรียนหนังสือพร้อมสนับสนุนให้เรียนไปจนถึงปริญญาเอกฟรี ปลดหนี้ กยศ.ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา น้ำยางพารา ให้มีแรงงงานทักษะเกิดขึ้นที่นี้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เรามีสำนักวิชาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ยืนยันว่า พรรคมีความแตกต่างกับพรรคอื่น ๆ เราสร้างสรรค์พร้อมทำงานกับคนอื่น ๆ ได้เป็นแหล่งรวมของมืออาชีพ เราเป็นพรรคใหม่อยากให้ลอง อีกทั้งหัวหน้าพรรคสุชัชวีย์ คือลูกหลานของคนใต้ พร้อมดูแลเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง การศึกษาของลูกหลาน มีความถนัดในเรื่องแก้น้ำท่วม โดยเฉพาะภาคใต้ซ้ำซากมาทุกปี
ต่อข้อถามไม่ใช่คนอื่นคนไกลกับประชาธิปัตย์อยากฝากอะไรหรือไม่ นายสุชัชวีย์ ระบุว่า ขอเป็นกำลังใจให้ ผมเคยอยู่ที่ใดผมรักที่นั่น ขอเป็นกำลังใจให้กันและกัน และย้ำว่าเราสนับสนุนทุกคนที่มีอาชีพไม่เติมความขัดแย้ง เพราะวันนี้วิกฤติหนักหนาอยู่แล้ว