หนุ่มช่างตัดผมชาวอียิปต์ ไม่สนกฎหมาย เปิดร้านมาแล้วกว่า 2 ปี สุดท้ายโดนรวบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตร่วมกับจัดหางานจังหวัดภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง บุกจับกุมหนุ่มชาวอียิปต์ แย่งอาชีพคนไทย ขณะกำลังตัดผมให้ลูกค้าชาวต่างชาติ รับเปิดร้านมาแล้วกว่า 2 ปี
จากกรณีมีการร้องเรียน ว่า พบเห็นชาวต่างชาติ ลักลอบทำงานเป็นช่างตัดผม อยู่ที่ร้านแห่งหนึ่ง บริเวณถนนผังเมืองสาย ก. ซึ่งเป็นอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น หลังทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต ได้มอบหมายให้ชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.ท.วิศรุต ละเอียดอ่อง รอง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ภูเก็ต, เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ พบ MR. EBRAHEM สัญชาติอียิปต์ อายุ 34 ปี กำลังตัดผมให้ลูกค้าชาวต่างชาติอยู่ ภายในร้าย
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม โดย MR. EBRAHEM พร้อมแจ้งข้อหา “เป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (งานตัดผม ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ บัญชี 1)” มีความผิดตามมาตรา 8 พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแจ้งสิทธิตามกฎหมายข้างต้นให้ทราบแล้วจากนั้นนำตัวผู้ถูกจับกุมมายังที่ทำการสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตเพื่อทำบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้
ขณะที่ผู้ต้องหารับสารภาพ ว่า อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมาแล้วประมาณ 10 ปี และเปิดร้านตัดผม และเป็นช่างตัดผมมาประมาณ 2 ปี