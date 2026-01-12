รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่ใต้ติดตามคดีความมั่นคง-คุมเข้มเลือกตั้ง ส.ส.ย้ำตำรวจต้องวางตัวเป็นกลาง

ยะลา - “พล.ต.อ.สำราญ นวลมา” รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่ติดตามคดีความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมวางมาตรการคุมเข้มเลือกตั้ง ส.ส. สั่งระดมกวาดล้างอาชญากรรม เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ต้องเป็นกลางเด็ดขาด
วันนี้ (12 ม.ค.) เวลา 14.15 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยมี พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พล.ต.ต.กองอรรถ สุวรรณขำ ผบก.ภ.จว.ยะลา พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พล.ต.ต.พหล เกตุแก้ว ผบก.ตชด.ภาค 4 มาร่วมคณะ
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เน้นย้ำการสืบสวนสอบสวนที่ต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
นอกจากนี้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง (ผอ.ศลต.ตร.) พล.ต.อ.สำราญได้กำหนดกรอบระยะเวลาและมาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมาถึง โดยระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เตรียมความพร้อมกำลังพลเต็มอัตราเพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้ง ช่วงก่อนวันเลือกตั้ง สั่งการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง การข่มขู่ผู้ลงคะแนน และการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และสั่งการตำรวจทั่วพื้นที่
รอง ผบ.ตร.ยังได้วางกฎเหล็ก 3 ประการ ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมที่สุด ดังนี้ 1.ความเป็นกลางทางการเมืองตำรวจทุกนายต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 2.การบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำผิด เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง หรือการทำลายป้ายหาเสียง และ 3.การอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยและจัดการจราจรให้ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยถึงกรณีการติดตาทคดีความมั่นคง จากเหตุกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดปั้มน้ำมัน ปตท.11 แห่ง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ในเบื้องต้นยังไม่ทิ้งน้ำหนักไปที่กลุ่มใด ซึ่งต้องรอผลจากการตรวจพิสูจน์จากหลักฐานที่ได้จากจุดที่เกิดเหตุ โดยทราบว่ายังมีหลักฐานบางอย่างที่รอการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน ส่วนสาเหตุนั้น ในเบื้องต้นเชื่อว่า เป็นการสร้างความวุ่นวาย แต่จะเป็นกลุ่มไหนนั้น ตำรวจมีฐานข้อมูลอยู่ ซึ่งจะต้องนำผลตรวจหลักฐานมาประกอบจึงจะระบุได้
ส่วนการเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เศรษฐกิจ ก็จะต้องประสานกับทุกหน่วยกำลังในพื้นที่ ทั้งทหาร ตำรวจ และนำ ตชด.ส่วนหนึ่งออกมาฐานช่วยดูแลความปลอดภัย