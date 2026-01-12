ชาวบ้านนราธิวาสโล่งใจใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังมีประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว

นราธิวาส – ชาวบ้านนราธิวาสโล่งใจใช้ชีวิตได้ตามปกติ หลังหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงตรึงกำลังเพื่อเฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด
วันนี้ (12 ม.ค.) หลังจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกประกาศ ยกเลิกมาตรการเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดผ่านแดน และการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ที่ประกาศใช้ตามอำนาจพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ยกเลิกมาตรการเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดผ่านแดน และคำสั่งห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังประเมินว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้น
ทันทีที่ประชาชนในพื้นที่ทราบข่าวต่างดีใจ เพราะหลังจากเมื่อวานนี้ที่มีการประกาศทุกคนต่างกังวลถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งการทำงานและร้านค้าที่ต้องเปิดขายในช่วงกลางคืน โดยประชาชนในพื้นเจาะไอร้อง กล่าวว่า ดีใจที่ทราบข่าวว่าสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ตามปกติ ซึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่กรีดยางกลุ่มนี้จะต้องออกจากบ้านไปกรีดยางตั้งแต่ตี 2 ถ้ามีประกาศเคอร์ฟิวก็จะส่งผลให้เกษตรกรกรีดยางขาดรายได้
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะยกเลิกการเคอร์ฟิวแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงตรึงกำลังเพื่อเฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด