เจ้าของ ปตท.เจาะไอร้อง วอนภาครัฐช่วยเหลือหลังเปิดได้เพียง 70 วันก่อนถูกวางระเบิด

นราธิวาส - เจ้าของปั๊มน้ำมัน ปตท.เจาะไอร้อง วอนภาครัฐเข้าช่วยเหลือด้วยหลังเพิ่งเปิดกิจการได้เพียง 70 วันก่อนถูกระเบิด เผยสิ่งที่ทำคือต้องการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ ยอมรับมีความท้อและเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ต่อไป
วันนี้ (12 ม.ค.) ได้มีตัวแทนภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเปิดสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊ม ปตท.ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของ จ.นราธิวาส เดินทางมาให้กำลังใจกับ นายสฤษดิ์พงศ์ มังบุญมอบ ผู้จัดการสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซานีญา ออยล์ ซึ่งตั้งอยู่บ้านบาโงบือตา ม.4 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ที่ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย
โดยในระหว่างพูดคุยให้กำลังใจได้ถือโอกาสเดินดูความเสียหายของซากสิ่งปรักหักพังของสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งร้านสะดวกซื้อที่สินค้าภายในร้านถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด และจากการประเมินด้วยสายตาในเบื้องต้นคาดว่าได้รับความเสียหายมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน นายเอกวิทย์ จันทวงษ์ นายอำเภอเจาะไอร้อง ได้เดินทางมาพบปะผู้ประกอบการฯ พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่เดินมาให้กำลังใจ พร้อมย้ำจะเร่งติดตามในเรื่องคดี รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวมาให้การช่วยเหลือเยียวยาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
ด้าน นายสฤษดิ์พงศ์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นเพิ่งเปิดปั๊มน้ำมันมาได้ 70 วัน เป้าหมายจริง ๆ เราต้องการที่จะสร้างงานให้คนในพื้นที่ ไม่ใช่ที่แรกที่เราทำธุรกิจ เราทำมา 30 กว่าปี เราพยายามที่พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้คนมีงานทำ เรากระจายไปทุกทีแต่ละอำเภอ มาในวันนี้เราก็ท้อก็เหนื่อยแต่ต้องสู้ต่อ ทั้งนี้ต้องฝากถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยเหลือพวกเราในนามของผู้ประกอบการ ไม่ใช่พวกผมอย่างเดียวเป็นพี่น้องในวงการธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบต่อมากันเรื่อย ๆ
การลงทุนเราใช้เงินกู้มาทำ บางคนพึ่งได้เปิดไม่กี่ปี เช่น พวกผมเปิดมาได้แค่ 70 วันยังไม่มีกำไรอะไรหรอก ฝากภาครัฐช่วยเหลือเราในเรื่องของการเยียวยา เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าไม่มีประกันที่ไหนรับอยู่แล้วถึงแม้เรามีความประสงค์ที่จะทำ เนื่องจากภัยของความมั่นคงมันถูกตัดจากกระบวนการประกัน อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเรา 100 เปอร์เซ็นต์ ในการก่อสร้างทั้งหมด การรื้อถอน แม้กระทั่งค่าเสียโอกาสทางการค้า
อย่าลืมว่าวันนี้เราปิดไปเราก็ตอบไม่ได้ว่าต้องใช้เวลากี่วันในการก่อสร้างกลับมาใหม่เหมือนเดิม มีลูกน้องกว่าอีก 40 ชีวิตที่ทำงานกับผม ที่เราต้องเรียกมาพูดคุยหรือช่วยเหลือในส่วนที่เราช่วยได้ ซึ่งเราอยากช่วยทุกคนแต่วันนี้เรายังลำบาก เราก็ตั้งสติว่าเราจะทำอย่างไรให้กลับมาเปิดได้ ถ้าวันหนึ่งพวกผมหมดกำลังใจที่จะอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าใครจะอยู่ เราเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้จริง ๆ ไม่ใช่ทุนนอกที่จะมาหาผลประโยชน์กับคนในพื้นที่ สิ่งที่เรามาทำคือสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ พนักงานทุกคนเป็นคนเจาะไอร้องทั้งหมด เราไปทำธุรกิจที่ไหนเราใช้คนในพื้นที่นั้น