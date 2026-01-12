“โนโหวตชนะขาด" ผลเลือกตั้ง ส.อบต.อ่าวลึกใต้ จ.กระบี่ กกต.เตรียมเลือกตั้งใหม่ 2 เขต

กระบี่ – ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.อ่าวลึกใต้ จ.กระบี่ เขต 4 “โนโหวต” ชนะขาด ผู้สมัครทั้งสองราย ได้คะแนนนำกว่า 200 คะแนน กกต.เตรียมเปิดรับสมัครใหม่ 2 เขต 19 ม.ค.นี้
วันนี้ (12 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 11 ที่ผ่านมา เมื่อผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นปรากฏว่า คะแนนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน (No Vote) มีจำนวนมากกว่าคะแนนที่เลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 485 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 375 คน บัตรดี 147 ใบ บัตรเสีย 14 ใบ จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือ โนโหวต จำนวน 214 ใบ
โดยเขตเลือกตั้งดังกล่าว เป็นเขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายนิตยา แย้มยิ่ง หมายเลข 2 นายสายัณห์ เขาพาใน และ หมายเลข 3 นายบรรจง ทับแก้ว แต่หลังจากที่ทาง กกต.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครพบว่า นายสายัณห์ขาดคุณสมบัติ จึงได้ตัดสิทธิออกจากการเป็นผู้รับสมัคร ทำให้เหลือผู้สมัครเพียง 2 ราย ได้แก่ นายนิตยา และนายบรรจง
ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายนิตยา แย้มยิ่ง ได้ 73 คะแนน ขณะที่นายบรรจง ทับแก้ว ได้รับ 74 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีบัตรเสียจำนวน 14 ใบ ส่งผลให้ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนมากกว่าจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนตามที่กฎหมายกำหนด
นายวิชาญ อนงค์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล (ส.อบต.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา กกต.ต้องจัดการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งใหม่ 2 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 1 อบต.โคกหาร อ.เขาพนม เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงคนเดียวแต่ถูกตัดสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งที่ 4 อบต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก มีผู้สมัครสมาชิกสภา 3 คน ถูกตัดสิทธิ์รับสมัคร 1 คน เหลือผู้สมัคร 2 คน ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครทั้งสองคนได้คะแนน 73 และ 74 คะแนน น้อยกว่าคะแนนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน (No Vote) สูงถึง 200 กว่าคะแนน ต้องประกาศให้มีการประกาศเปิดรับสมัครและเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครทั้งสองคนไม่มีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้งอีก คาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ในวันที่ 19 มกราคม นี้ ส่วนเรื่องร้องเรียนยังไม่มี