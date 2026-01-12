xs
“จุรินทร์” ลุยหาเสียงพังงา ชวนแฟนปชป.ร่วมสร้างตำนานเลือกการเมืองสุจริต คุยกระแส พรรคดีขึ้น

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา - “จุรินทร์” ลุยพังงา ชวนแฟนปชป.ร่วมสร้างตำนานเลือกการเมืองสุจริต ให้คนดีได้มีโอกาสเข้ามารับใช้บ้านเมือง เหมือนที่คนพังงาหลายยุคเคยทำสำเร็จ เผยผู้สมัครทั้ง 2 เขตเป็นคนใหม่ ต้องใช้เวลาแนะนำตัว คุยเสียง ปชป.ดีขึ้นทั่วประเทศ


ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมืองพังงา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อของพรรค นำผู้สมัคร สส.พังงาเขต 1 นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร หมายเลข 4 พบปะกับแกนนำของพรรค ที่มาร่วมประชุม และขึ้นรถแห่หาเสียงในเขตเทศบาลเมืองพังงา เทศบาลตำบลทับปุด ตลาดกระโสมและตลาดโคกกลอย

โดยหลังจากนายสรรเพชร ได้แนะนำตนเอง และขอให้ชาวพังงาช่วยลงคะแนนให้กับหมายเลข 4 ซึ่งเป็นหมายเลขของตนและหมายเลข 27 ซึ่งเป็นหมายเลขของพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รวมอยู่ในนั้นด้วยแล้ว


จากนั้นนายจุรินทร์ได้กล่าวว่า นายสรรเพชรเป็นคนใหม่จึงต้องใช้เวลาแนะนำตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาตนก็เห็นว่า ขยันลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ชาวพังงาช่วยกันสนับสนุน อย่างไรก็ตามสำหรับการเมืองวันนี้ตนเป็นห่วงเพราะเงินได้เข้ามามีบทบาทในการเลือกตั้งมากขึ้นเป็นอย่างมาก และเป็นต้นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นเมื่อเข้าไปมีอำนาจหรือเข้าไปเป็นรัฐบาล ส่งผลให้การเมืองและ เศรษฐกิจของไทยติดหล่ม คนไทยและประเทศไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนความยากจนได้เสียที

จึงขอให้แฟนคลับประชาธิปัติย์ทุกยุคกลับบ้าน ช่วยกันสนับสนุนการเมืองสุจริต ให้คนดีได้มีโอกาสเข้ามารับใช้บ้านเมือง เหมือนที่คนพังงาหลายยุคเคยทำสำเร็จและเป็นที่ชื่นชม จึงขอให้คนพังงาช่วยกันร่วมสร้างตำนานการเมืองสุจริตกันอีกครั้ง


ต่อคำถามกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศพร้อมร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนโดยมีเงื่อนไข 3 ข้อ นายจุรินทร์กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่านายอภิสิทธิ์ ได้พูดชัดเจนอย่างนั้นหรือไม่ จึงไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้ สำหรับการตั้งรัฐบาล คงต้องรอผลการเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่รวมเสียงข้างมากได้ก็เป็นรัฐบาล โอกาสย้อนยุคไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคงเป็นไปได้ยาก

อย่างไรก็ตามเสียงสนับสนุนประชาธิปัตย์ก็ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะในภาคใต้ กรุงเทพมหานครและในหลายจังหวัดที่กระจายอยู่ในภาคต่างๆ จึงขอฝากพี่น้องให้ช่วยกันเลือก พรรคทั้ง 2 ใบ ทั้งผู้สมัคร สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อของพรรคเบอร์ 27 ทุกเขตทั่วประเทศต่อไปด้วย นายจุรินทร์กล่าว



