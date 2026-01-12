ALS เร่งฟื้นระบบบริการร้านสะดวกซักหลังวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์” เร่งฟื้นระบบบริการร้านสะดวกซักหลังวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา หนุนดิสทริบิวเตอร์รักษาเสถียรภาพธุรกิจ พร้อมวางรากฐานการเติบโตระยะยาว
อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ (ALS) เดินหน้าเร่งบริหารจัดการวิกฤตหลังสถานการณ์อุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบบริการ เพื่อสนับสนุนการกลับมาดำเนินธุรกิจของเครือข่ายดิสทริบิวเตอร์และร้านสะดวกซักที่ได้รับผลกระทบเกือบ 60 ช้อป ครอบคลุมเครื่องซักอบผ้ารวมกว่า 650 เครื่อง เพื่อให้การกลับมาเปิดให้บริการเป็นไปอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค
ดร.สุกรี กีไร ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ แอลแอลซี หรือ ALS เปิดเผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายดิสทริบิวเตอร์และร้านสะดวกซักเกือบ 60 ช้อป ครอบคลุมเครื่องซักอบผ้ากว่า 650 เครื่อง โดยจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าความเสียหายด้านอะไหล่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ยังไม่รวมความเสียหายส่วนอื่นของร้านสะดวกซักที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้
ทางบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเชิงนโยบายในการออกมาตรการสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการช่วยแบกรับภาระค่าอะไหล่ให้กับร้านสะดวกซักที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้กรอบการให้บริการของบริษัท เพื่อเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการและลดผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทีมบริการของ ALS จึงเข้าพื้นที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเชิงเทคนิค ตั้งแต่การประเมินความเสียหาย การตรวจสอบระบบไฟฟ้า มอเตอร์ และชิ้นส่วนควบคุม ไปจนถึงการจัดลำดับการฟื้นฟูเครื่องจักรให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพและรวดเร็วที่สุด
“จากการดำเนินงานดังกล่าว ร้านสะดวกซักในเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบสามารถทยอยกลับมาเปิดให้บริการได้ตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบด้านการดำเนินธุรกิจ และเสริมความเชื่อมั่นให้กับดิสทริบิวเตอร์และผู้ประกอบการในพื้นที่” ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ แอลแอลซี กล่าว