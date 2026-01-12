ตำรวจท่องเที่ยว – ฝ่ายปกครอง บุกทลายปาร์ตี้ยาข้ามชาติชาวอิสราเอล ยึดโคเคนเพียบ

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวพะงัน พร้อมนายอำเภอป้ายแดงเกาะพะงัน บูรณาการกำลังหลายฝ่าย บุกทลายปาร์ตี้ แก๊งค้ายาข้ามชาติ จัดข้ามคืน รวบ 4 อิสราเอล ยึดโคเคน-เคตามีนเพียบ รวมทั้งเงินสด นายอำเภอลั่น ขึ้นบัญชีดำ เพิกถอนวีซ่าถาวร
ภายใต้ นโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท.ได้มอบหมายสั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ประสาน นายไพสิฐ ทองเจิม ว่าที่ นายอำเภอป้ายแดงอำเภอเกาะพะงัน พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.สิริวัฒน์ สมหวัง รอง สว.ตม.จว.สุราษฏร์ธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจสอบวิลล่าหรู หรูแห่งหนึ่ง หมู่ 4 ต.เกาะพะงัน หลังได้รับร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติ แอบลักลอบจัดปาร์ตี้มั่วสุม ยาเสพติด ส่งเสียงดัง และ มีชาวต่างชาติเข้าออกผิดสังเกตตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดล้อมพื้นที่ พบประตูวิลล่าเปิดอยู่ และ มีการเปิดเพลงเสียงดัง จากการตรวจสอบ พบนายชอน ชาฮาร์ อายุ 33 ปี ชาวอิสราเอล อยู่บริเวณด้านหน้า เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ นายชอน มีท่าทีพิรุธ และ พยายามวิ่งหนีเข้าบ้าน เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุด และ เข้าตรวจสอบ ภายในห้อง พบเศษผงสีขาวตกเกลื่อนกระจายอยู่บนโต๊ะ
นอกจากนั้น ยังพบหญิงสัญชาติอิสราเอลอีก 2 ราย คือ น.ส.มิเชล อายุ 24 ปี และ น.ส.เจนนิเฟอร์ อายุ 23 ปี พร้อมของกลางยาเสพติดหลายรายการ ประกอบด้วย โคเคน 3.32 กรัม เคตามีน 28.99 กรัม ยาอี (MDMA) 0.86 กรัม บุหรี่ไฟฟ้า 29 ตัว
จึงควบคุมตัวมาสอบสวน โดยผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้การซัดทอดว่า ซื้อยาเสพติดมาจาก นายรีเจฟ อายุ 48 ปี สัญชาติอิสราเอล ในราคากรัมละ 4,500 บาท โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp เพื่อนำมาจำหน่าย ต่อให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในงานปาร์ตี้ต่างๆ บนเกาะพะงัน
เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังขยายผล เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายรีเจฟ ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.เกาะพะงัน พบของกลางเพิ่มอีกจำนวนมาก ได้แก่ โคเคน 33.36 กรัม เคตามีน 16.07 กรัม ยาอี 23 เม็ด ที่แบ่งใส่ถุงอีก 10.39 กรัม เงินสด 79,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ไปบันทึกจับกุม ที่ หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้แจ้งข้อหา กลุ่มผู้ต้องหาที่ 1-3 ในความผิดฐาน "ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และ 2 เพื่อจำหน่าย, ร่วมกันครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพื่อจำหน่าย, เสพยาเสพติด และครอบครองสินค้าหนีภาษี (บุหรี่ไฟฟ้า) ส่วนนายรีเจฟ (ผู้ต้องหาที่ 4) ถูกแจ้งข้อหาหนัก ฐาน “ จำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เอ็กตาซี, แสตมป์ LSD) และประเภท 2 (โคเคน, เคตามีน) เพื่อจำหน่าย และเสพยาเสพติด ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายไพสิฐ ทองเจิม ว่าที่นายอำเภอป้ายแดงอำเภอเกาะพะงัน ได้กำชับ พร้อม ให้ ตม.ดำเนิการ ขึ้นแบล็กลิส แบบถาวร พร้อม ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร พร้อมเผยว่า สำหรับการปฎิบัติการ ในครั้งนี้ เป็นการ บูรณาการร่วมหลายฝ่าย บุกทลายปาร์ตี้ ข้ามคืนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาชาวอิสราเอล ทั้ง 4 ราย
พร้อมทั้งขยายผลต่อได้ของกลางเป็นจำนวนมาก และยังพบว่ามีการบรรจุภัณฑ์ใช้ ใหม่แพ็คเก็ตใหม่แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นถุงเปิดปิดพลาสติก มีรูปปืนซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มอิสราเอล และจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลโดยเฉพาะกลุ่มจำเพาะ