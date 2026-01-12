ตามรวบคาขนำยางกระบี่ ผู้ต้องหาหนีจากห้องขัง สภ.ทุ่งใหญ่ อ้างสิบเวรชวนออกมาแล้วพาไปบ้าน ทำให้ตนมีความผิดไปด้วย

นครศรีธรรมราช - ตามรวบคาขนำยางที่กระบี่ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลบหนีออกจากห้องขัง สภ.ทุ่งใหญ่ อ้างสิบเวรเป็นคนชวนออกจากห้องขังไปที่บ้าน ไม่ได้คิดหนี ทำให้ตนมีความผิดไปด้วย ยันไม่ได้เป็นเพื่อนกัน แค่คนรู้จัก
จากกรณีที่ จ.ส.ต.ธีรวัฒน์ มีสีจันทร์ สิบเวร ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้ก่อเหตุนำตัวนายเอกลักษณ์ หรือตู่ เดชผลิต ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดหลบหนีออกไปจากห้องขัง เมื่อเสาร์ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ (12 ม.ค.) พลตำรวจตรีพรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ได้สั่งทีมสืบสวนไล่ล่านายเอกลักษณ์ หรือตู่ จนพบว่า นายเอกลักษณ์ไปกบดานหลบซ่อนตัวอยู่ที่ขนำสวนยางบนภูเขาในท้องที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวไว้ได้ พร้อมกันนั้นได้จับกุมชายรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้การช่วยเหลือให้ที่พักพิงไว้ดำเนินคดีอีกราย โดยชายรายนี้อ้างไม่รู้ว่านายเอกลักษณ์หรือตู่ต้องคดี วานนี้ได้มาขออาศัยจึงให้การช่วยเหลือไว้ไม่รู้ว่าเป็นคนที่หลบหนีตำรวจมา
ขณะที่นายเอกลักษณ์ หรือตู่ เปิดเผยว่า ไม่ได้ชวนให้ จ.ส.ต.ธีรวัฒน์ หรือจ่าธี ซึ่งเป็นเพื่อนพาไปที่บ้าน แต่จ่าธีเป็นฝ่ายชวนตัวเอง ถามว่าจะไปที่บ้านไหม ผมจึงบอกว่าไป จึงตกลงไป เมื่อเขาพาไป ผมจึงต้องไป ไม่ได้มีเหตุผลจะหลบหนีอะไร และอ้างว่า ไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรกัน แต่รู้จักกันและรู้จักกับน้าของเขาด้วย ผมไม่ได้คิดจะหนีผมรออยู่ให้ท่านรองไปรับ ผมไม่ได้หนีแต่ไม่มีโทรศัพท์ติดต่อกับใครได้ พร้อมทั้งสำทับว่า “เพื่อนอย่าโทษผม เพราะเพื่อนเป็นคนชวนผมไป ทำให้ผมมีความผิดไปด้วย” ซึ่งต่อมาตำรวจได้คุมตัวเข้าพบกับ พลตำรวจตรีพรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช เพื่อสอบปากคำด้วยตัวเอง
ภายหลัง พลตำรวจตรีพรชัย ระบุว่า ข้อเท้จจริงการเกิดเหตุในเรื่องนี้เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุตำรวจไม่ได้หลบหนีไปไหน มารายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาที่ สภ. หลังจากนั้นได้ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดี เนื่องจากเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนีไปนั้นตำรวจได้ใช้เวลาไล่ล่าเพียง 1 วัน ซึ่งต้องขอชื่นชมในการทำหน้าที่แก้ไขปัญหาและนำตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว