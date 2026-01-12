ฉก.นราธิวาส ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว ชี้เหตุความไม่สงบคลี่คลายอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้ว

นราธิวาส - หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว ชี้เหตุความไม่สงบคลี่คลายอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้ว หวังลดผลกระทบกับประชาชนและเศรษฐกิจพื้นที่
วันนี้ (12 ม.ค.) หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกประกาศสำคัญ ยกเลิกมาตรการเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดผ่านแดน และการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ที่ประกาศใช้ตามอำนาจพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 โดยประกาศดังกล่าวลงวันที่ 12 มกราคม 2569 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ระบุเหตุผลในการยกเลิกมาตรการว่า จากการติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง พบว่าการก่อเหตุความไม่สงบอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้สามารถผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
อย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง