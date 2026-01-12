ปิดฉากการเลือกตั้ง อบต. จังหวัดสตูล แชมป์เก่าครองพื้นที่ 18 แห่ง

สตูล - ปิดฉากการเลือกตั้ง อบต. จังหวัดสตูลทั้ง 30 แห่ง สรุปผลอย่างไม่เป็นทางการ แชมป์เก่าได้ครองพื้นที่เดิมจำนวน 18 แห่ง ด้านชาวบ้านฝากโจทย์ใหญ่ดึงท่องเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจปากท้อง
วันนี้ (12 ม.ค.) ปิดฉากการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 30 แห่งทั่วจังหวัดสตูล ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการชี้ชัด “แชมป์เก่า” ยังแข็งแกร่ง รักษาฐานที่มั่นเดิมไว้ได้จำนวน 18 แห่ง ขณะที่คนหน้าใหม่ได้รับความไว้วางใจเข้ามาบริหาร 12 แห่ง พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงด้านปากท้องและการท่องเที่ยว
นางสาวกูตีม๊ะ ยาแบโด. อายุ 46 ปี รับจ้างทั่วไป ชาวบ้านริมทะเล ต. ตันหยงโป อ.เมืองสตูล กล่าวว่า ต้องการได้ผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์และเข้าใจปัญหาจริง โดยเฉพาะประเด็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ จึงอยากให้ อบต. ชุดใหม่ผลักดันนโยบายที่กินได้จริง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
แม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นระดับท้องถิ่น แต่ถูกมองว่ามีความสำคัญ ที่เชื่อมโยงไปถึงการเมืองระดับจังหวัดและระดับชาติ (ส.ส.) เนื่องจากผลแพ้ชนะในระดับตำบลคือตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของฐานเสียงในแต่ละเขต แม้พรรคการเมืองใหญ่จะวางบทบาทให้อิสระในการหาเสียง แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาพบว่าผู้ชนะส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มที่อยู่ในโครงสร้างฐานการเมืองระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนศึกเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้