เผยปม ตร.ทุ่งใหญ่ พาผู้ต้องหาออกจากห้องขัง ก่อนถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมหลบหนีไป

นครศรีธรรมราช – เจ้าหน้าที่คุมตัวตำรวจปล่อยตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด พบหลักฐานมัดตัวแน่น เจ้าตัวอ้างรู้จักกับผู้ต้องหาเป็นอย่างดี โดยถูกลวงขอให้พาไปบอกลาลูกเมียเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมหลบหนีไป
วันนี้ (11 ม.ค.) กรณีเหตุการณ์ จ.ส.ต.ธีรวัฒน์ มีสีจันทร์ สิบเวร ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้ก่อเหตุนำตัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดหลบหนีออกไปจากห้องขัง ทราบชื่อ นายเอกลักษณ์ เดชผลิต หรือตู่ ผู้ต้องหาในคดีจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้ในครอบครอง เป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา
โดยหลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้เร่งติดตาม และขอศาลจังหวัดทุ่งสง ออกหมายจับ จ.ส.ต.ธีรวัฒน์ มีสีจันทร์ สิบเวร ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และผู้ต้องหาที่ตำรวจรายนี้นำตัวออกไปอีก 1 หมายในคดีหลบหนีการควบคุม โดยอำนาจเจ้าพนักงาน
หลังจากนั้นได้มีการจับกุมตัว จ.ส.ต.ธีรวัฒน์ เอาไว้ได้แล้ว ส่วน นายเอกลักษณ์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดยังคงหลบหนีลอยนวล โดย จ.ส.ต.ธีรวัฒน์ ได้ถูกคุมตัวไว้ในห้องควบคุม สภ.ทุ่งใหญ่ โดยที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัว และได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากมีพยานหลักฐานเพียงพอ พร้อมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อดำเนินการวินัยและอาญาซ้ำ
จากการสอบสวน จ.ส.ต.ธีรวัฒน์ มีสีจันทร์ อ้างว่าได้สนิทสนมและรู้จักกับ นายเอกลักษณ์ ผู้ต้องหา เป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนรับราชการ หลังจากที่มาเข้าเวร นายเอกลักษณ์ ได้พูดคุยขอร้องอย่างน่าเห็นใจอ้างว่าขอให้ตนเองพาไปหาลูกเมียก่อนที่จะถูกนำตัวส่งเรือนจำเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความที่รู้จักกันเลยหลงเชื่อและตัดสินใจนำตัว นายเอกลักษณ์ ไปขึ้นรถส่วนตัวของตัวเอง จากนั้นได้พาไปที่บ้านของ นายเอกลักษณ์ ที่ตำบลกุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงนั้น นายเอกลักษณ์ ได้หลบหนีไปโดยที่ไม่สามารถคุมตัวได้ทัน
พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ระบุว่า เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ม.ค. 69 หลังจากทราบเหตุได้มีการตรวจสอบทันทีโดยเฉพาะกล้องวงจรปิด ไม่พบการพยายามแหกห้องควบคุม แต่พบว่ามีตำรวจเปิดประตูนำผู้ต้องหาออกไป ตัวตำรวจได้จับกุมไว้ได้ตั้งแต่วานนี้ และวันนี้ยังถูกคุมตัว ส่วนผู้ต้องหาอยู่ในระหว่างดำเนินการติดตามตัว