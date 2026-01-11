ผู้ว่าฯยะลา เผยมูลค่าความเสียหายเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน 4 จุด รวมกว่า 60 ล้านบาท

ยะลา – ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยมูลค่าความเสียหายจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันทั้ง 4 จุด ใน 3 อำเภอ รวมพุ่งสูงกว่า 60 ล้านบาท โดยภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำคือ การเยียวยาผู้ประกอบการและฟื้นฟูความเชื่อมั่น
วันนี้ (11 ม.ค.) นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายอำเภอกาบัง พลังงานจังหวัด และหน่วยงานด้านการเยียวยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. อำเภอกาบัง หลังถูกคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่าแรงระเบิดทำให้หัวจ่ายน้ำมันทั้ง 28 หัวได้รับความเสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มยังได้รับผลกระทบ กระจกแตกกระจาย และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย
นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. โดยมีการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดยะลารวม 4 จุด ใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง 2 จุด (ปั๊มสาย 418 และปั๊มบูเกะคละ) อ.กาบัง 1 จุด อ.บันนังสตา 1 จุด มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นรวมทั้ง 4 จุด เกือบ 60 ล้านบาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ย้ำว่าขณะนี้ได้ประชุมร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อเร่งรัดด้านคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยภารกิจเร่งด่วนคือการเยียวยาผู้ประกอบการ และฟื้นฟูความเชื่อมั่น พร้อมสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนในพื้นที่เศรษฐกิจ