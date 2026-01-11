ผู้ว่าฯนราธิวาสลงติดตามการใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. กำชับกำลัง 3 ฝ่ายคุมเข้มความปลอดภัย

นราธิวาส – ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในปี 2569 ที่สุไหงโก-ลก กำชับกำลัง 3 ฝ่ายคุมเข้มรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเต็มที่
วันนี้ (11 ม.ค.) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอสุไหงโก-ลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากการติดตามการใช้สิทธิออกเสียงของประชาชนพบว่าประชาชนในพื้นที่ต่างทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลังจากที่มีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์วางระเบิดปั๊มน้ำมันในพื้นที่นราธิวาส ทั้ง 5 อำเภอเมื่อคืนที่ผ่านมา ในด้านของการรักษาความปลอดภัยนั้น ได้มีการให้กำลัง 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิอย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจถึงความปลอดภัยและร่วมกันออกมาใช้สิทธิในวันนี้ ภายในเวลา 17.00 น. ทำหน้าที่พลเมืองดี เลือกผู้เเทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพัฒนาบ้านเมืองท้องถิ่นของท่านต่อไป
สำหรับบรรยากาศเช้าวันเลือกตั้ง อบต. ปี 2569 ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจากทั้ง 2 อบต. คือ อบต.ปูโยะ และ อบต.มูโนะ ต่างมาร่วมใช้สิทธิกันตั้งแต่เปิดหีบ ท่ามกลางการดูเเลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หน่วยกำลัง ที่ทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยและดูแลความสงบเรียบร้อยในคูหาเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด
น.ส.สุดสาย แดงดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา อบต.มูโนะได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้สมบูรณ์ราบรื่นที่สุด ทั้งในด้านการส่งมอบอุปกรณ์วัสดุ การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ไฟฟ้าส่องสว่าง สำหรับในพื้นที่ อบต.มูโนะ เช้านี้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญในการเลือกตั้ง โดยมีประชาชนบางส่วนเดินทางมาถึง ณ หน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลาเปิดหีบ เพื่อร่วมลงคะแนนเสียงเลือกคนดีไปทำหน้าที่
สำหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครท้าชิงตำแหน่งนายก อบต. 3 คน คือ 1.ดาบตำรวจรูสลาม อาแว, 2.นายรอปา อีซอ และ 3.นายปากรูเด็น เปาะอาเดะ ส่วนผู้สมัคร ส.อบต. ทั้ง 5 เขต มีจำนวนรวม 13 คน แบ่งเป็น เขต 1 จำนวน 5 คน ขณะที่เขต 2 จนถึง เขตที่ 5 จำนวนเขตละ 2 คน
ส่วนหลังจากการปิดหีบในเวลา 17.00 น. ของวันนี้ หากประชาชนท่านใดที่ต้องการติดตามการนับคะแนนเสียง สามารถมาร่วมเป็นพยานได้ตั้งแต่หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากที่มีการนับคะแนนเสียงในเเต่ละหน่วยแล้วก็จะมีการส่งหีบบัตรเลือกตั้งมาที่ อบต. เพื่อกรสรุปผลคะแนนต่อไป ทั้งนี้ยืนยันว่าทุกขั้นตอนของการดำเนินการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ขณะที่ในพื้นที่ของ อบต.ปูโยะ แม้บรรยากาศการเลือกตั้งจะไม่คึกคักเท่ากับในพื้นที่ของ อบต.มูโนะ แต่ประชาชนผู้มีสิทธิก็ต่างทยอยออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยที่พื้นที่ของ อบต.ปูโยะ แบ่งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง ซึ่งตามกรอบของการบริหารในพื้นที่จะประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อีก 6 คน โดยที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ เพียงคนเดียวเท่านั้น คือ นายอิสมาแอล หะยีเจ๊ะอาแซ อดีตนายก อบต.ปูโยะ ขณะที่ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีผู้สนใจร่วมลงสมัคร รวม 7 คน