“พิพัฒน์” ลงพื้นที่เหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่ปัตตานี ย้ำการเจรจาคือทางออกที่ดีที่สุด

ปัตตานี - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน ปตท.ที่ปัตตานี ย้ำการกระทำดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ย้ำแนวทางที่ดีที่สุดคือการเปิดเวทีเจรจาเพื่อหาข้อยุติ
วันนี้ (11 ม.ค.) ความคืบหน้ากรณีคนร้ายลอบวางระเบิด 2 จุด ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนัก โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยจุดแรกเกิดเหตุภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.บานา ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี–นราธิวาส หมู่ 7 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี ส่วนจุดที่สองเกิดเหตุภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ริมถนนสายกะพ้อ–สายบุรี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ล่าสุด พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี และเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแรกที่ปั๊ม ปตท.บานา อย่างละเอียด จากการตรวจสอบพบว่า คนร้ายจำนวน 5 คน พร้อมอาวุธปืนได้ขับขี่ จยย. มายังจุดเกิดเหตุ โดยแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติการ โดยกลุ่มหนึ่งจับตัว รปภ.
ขณะที่อีกกลุ่มนำระเบิดซึ่งเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลา บรรจุในถังแก๊สน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม ภายในบรรจุเหล็กเส้นเพื่อเพิ่มอานุภาพเป็นสะเก็ดระเบิด โดยนำไปวางไว้บริเวณบ่อเก็บน้ำมัน ซึ่งระเบิดดังกล่าวมีอานุภาพทำลายล้างในรัศมีประมาณ 50 เมตร แรงระเบิดส่งผลให้หลังคาปั๊มน้ำมันได้รับความเสียหาย ตู้กระจกแตก รวมถึงบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ หลังก่อเหตุคนร้ายได้แยกย้ายกันหลบหนี
ด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด ลายนิ้วมือแฝง และพยานแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำไปตรวจสอบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดปั๊ม ปตท.บานา เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่สอง ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ริมถนนสายกะพ้อ–สายบุรี ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ เพื่อประเมินความเสียหาย และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อนำมาเปรียบเทียบและตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายเช่นเดียวกัน
ต่อมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุนเฉิน (คบฉ.) และรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วย นางฟาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุระเบิดที่ปั๊ม ปตท.บานา โดยมี พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนสอบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ทางด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อไป
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่โชคดี เนื่องจากไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นายพิพัฒน์ เผยอีกว่า ขอฝากไปยังผู้ก่อเหตุว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หากมีปัญหาหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ขอให้ใช้วิธีการเจรจากับทางรัฐบาลจะเป็นทางออกที่ดีกว่า
ปัจจุบันรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเข้ามาเจรจาและหารือในประเด็นต่าง ๆ โดยตนเองในฐานะรักษาการประธานการประชุม ศอ.บต. จะพยายามหารือและปรึกษากับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้คือการเปิดเวทีเจรจา เพื่อหาข้อยุติ และเปิดโอกาสให้เสนอปัญหาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้รัฐบาลสามารถพิจารณาดูแล เยียวยา หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมต่อไป