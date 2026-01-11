นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจ พบฝูงโลมา ว่ ายน้ำเล่นข้างเรือ

พังงา - นักท่องเที่ยวตื่นเต้น พบฝูงโลมา ว่ ายน้ำเล่นข้างเรือ ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะสิมิลัน ช่วงวันหยุด เจ้าหน้าที่เผย ทะเลสมบูรณ์ - สะอาด ทำให้สัตว์ทะเลเข้ามาหากินใกล้ชายฝั่งมากขึ้น
วันนี้ ( 11 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ บริษัทฯ ซาวานู ทราเวล ได้ นำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยมีไกด์ วอร์มเมอร์ นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปด้วยเรือสปีดโบ๊ท ซึ่งขณะเดินทาง ระหว่างเกาะ 8 ไปเกาะ 7 ได้เจอฝูงโลมา ว่ายน้ำเข้ามาใกล้เรือ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือเป็นอย่างมาก เพราะฝูงโลมา ได้ว่ายน้ำเทียบไปกับเรือ
โดยทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ กล่าวว่า การพบโลมา ในช่วงนี้ ชี้ให้เห็นว่า สมบูรณ์ของทะเล โลมา เลือกที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์ และ น้ำทะเลที่สะอาด ซึ่งการฟื้นตัวของธรรมชาติ หลังจากมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวหรือการปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา ทำให้สัตว์ทะเลเริ่มกลับเข้ามาหากินใกล้ชายฝั่งมากขึ้น
และทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างความประทับใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวอยากช่วยกันรักษาทะเลอีกด้วย