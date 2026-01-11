ฉก.นราธิวาส ประกาศเคอร์ฟิวทั้งจังหวัด ห้ามออกนอกเคหะสถานตั้งแต่ 21.00 – 05.00 น.

นราธิวาส - ฉก.นราธิวาส ประกาศเคอร์ฟิวทั้งจังหวัดนราธิวาส ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น.พร้อมเพิ่มมาตรการคุมเข้มจุดผ่านแดน หลังเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันในพื้นที่ชายแดนใต้ 11 จุด
วันนี้ (11 ม.ค.) พล.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการบริเวณเขตควบคุมพิเศษ และกำหนดบุคคลนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดและใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ออกประกาศที่ 29/2569 เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 21.00–05.00 น. และเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดผ่านแดนไทย–มาเลเซีย หลังเกิดเหตุความรุนแรงและสถานการณ์ความไม่สงบหลายพื้นที่
โดยประกาศดังกล่าวระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยการวางระเบิด และก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องใช้กำลังทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่
สำหรับมาตรการสำคัญประกอบด้วย การเพิ่มความเข้มงวดในการผ่านเข้า–ออกจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนไทย–มาเลเซีย ตรวจสอบยานพาหนะทุกประเภท การเดินทางของประชาชน และการค้าขายสินค้าทุกชนิด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 21.00–05.00 น. ทั่วพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่
ขณะเดียวกันได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารดำเนินการด้านยุทธการ การตรวจค้น และการรักษาความมั่นคงตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด พร้อมขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและประชาชนในการอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสลงนามในประกาศ