ผู้ว่าฯ นราธิวาสลงพื้นที่ตรวจเหตุบึ้มปั๊มน้ำมัน สั่งคุมเข้มทุกอำเภอ เบื้องต้นคาดเสียหายกว่า 50 ล้าน

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน 5 จุด ย้ำจังหวัดเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด พร้อมยกระดับเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นมูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้าน
วันนี้ (11 ม.ค.) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน 5 แห่ง 5 อำเภอ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ประกอบด้วย จุดที่ 1 ปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาตันหยงมัส ม.1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และเป็นเหตุให้ ร.ต.อ.ประสิทธิ์ บำรุง รอง สว. (ป.) สภ.ระแงะ ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณแขนขวา เบื้องต้นอาการปลอดภัย, จุดที่ 2 บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาดุซงญอ ต.ดุงซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส, จุดที่ 3 บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาบ้านโคก ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส, จุดที่ 4 บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาปาเสมัส ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และจุดที่ 5 บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาแว้ง ม.6 ต.ปาลุกา อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นย้ำให้ศูนย์เยียวยาจังหวัด เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่ เป็นสถานีที่ประชาชนใช้บริการในพื้นที่ บางแห่งมีเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ และได้สั่งการนายอำเภอทุกอำเภอปรับมาตรการการดูแลความปลอดภัย เสริมกำลังร่วม 3 ฝ่าย ทำงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างเข้มข้น และใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน จุดเศรษฐกิจสำคัญ และจุดล่อแหลม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในครั้งนี้ คาดว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท