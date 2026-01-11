คืบหน้าระเบิดปั๊มน้ำมันที่นราธิวาส พบรอยเลือดคนร้าย 1 จุด และมี ตร.เจ็บ 1 ราย

นราธิวาส – คืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน 5 จุด 5 อำเภอที่นราธิวาส ตรวจสอบเบื้องต้นพบมีตำรวจถูกสะเก็ดระเบิดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย และพบรอยเลือดคาดเป็นของคนร้ายถูกสะเก็ดระเบิดก่อนหลบหนีไป
วันนี้ (11 ม.ค.) พ.ต.อ.ธัญ ศิริขันธ์ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.นย.33 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. สาขาปาเสมัส ม.3 ต.ปาเสมมัส อ.สุหงโก-ลก ซึ่งถูกคนร้ายลอบวาระเบิดและได้เกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดในช่วงเวลา 01.05 น. วันที่ 11 มค.69
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่อง ที่ประกอบใส่ไว้ในถังดับเพลิง จำนวน 4 ลูก น้ำหนักลูกละ 20 ก.ก. จุดชนวนด้วยการตั้งเวลา ไปวางไว้ที่บริเวณตู้หัวจ่าย จำนวน 2 จุด ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 1 จุด และที่บริเวณส่วนท้ายพ่วงของรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 1 จุด พร้อมตั้งเวลาในเวลาห่างกันลูกละ 5 นาที จนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้ง 4 จุด และชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้กระเด็นมาอยู่บนถนนและภายในสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกระจัดกระจาย ซึ่งแต่ละจุดเจ้าหน้าที่พบส่วนประกอบของระเบิดแสวงเครื่องที่สร้างความเสียหายโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณริมถนนทางเข้าของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงด้านขวามือ พบคนร้ายแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือ ซึ่งในจำนวนนั้น 4 คน ได้แบกระเบิดแสวงเครื่องคนละ 1 ลูก มาจากพุ่มไม้ใหญ่ตรงกันข้ามกับสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไปวางที่เป้าหมายทั้ง 4 จุด จนเกิดระเบิดขึ้น แล้วคนร้ายได้หลบหนีไปตามเส้นทางเดิม หลังจากนั้นประมาณ 15 นาที คนร้ายอีก 1 ชุด ได้ขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ด้านหลังของฐาน นปพ.สภ.สุไหงโก-ลก ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 400 เมตร เพื่อตัดการสนับสนุนไปยังที่เกิดเหตุ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบปั๊ม ปตท.สาขาอำเภอแว้ง ตั้งอยู่ ม.6 ต.แว้ง เหตุเกิด 01.29 น. โดยพบว่าคนร้ายได้นำระเบิดแสวงเครื่องชนิดและขนาดเดียวกันไปวางไว้ที่บริเวณตู้หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 จุด จนเกิดระเบิดขึ้นสร้างความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ตัวอาคารของสถานีทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 95
ส่วนจุดที่ 3 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาบ้านโคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง พบว่าคนร้ายได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางที่บริเวณหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลูกและที่บริเวณด้านหน้าของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น 1 ลูก และได้เกิดระเบิดขึ้น ทำให้หัวจ่ายได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ ทำให้ฝ้าหลังคาของสถานีได้ทรุดตัวลงมา รวมทั้งฝ้าหลังคาของร้านสะดวกซื้อทรุดลงมาด้วยเช่นกัน และพบรอยเลือดบนถนนหน้าปั๊มทางเข้าและในทุ่งนา ตรงข้ามปั๊มมีรอยเลือดและรอยเท้าติดอยู่ คาดว่าคนร้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดที่นำมาก่อเหตุ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังสถานพยาบาลทุกแห่งเพื่อเพ่งเล็งเป็นกรณีพิเศษ หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บแฝงตัวเข้ามาทำการรักษาบาดแผล
ส่วนจุดที่ 4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปั๊มม้ำมัน ปตท.สาขาตันหยงมัส ตั้งอยู่ ม.1 ต.ตัหยงมัส อ.ระแงะ ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดและขนาดเดียวกัน ที่บริเวณตู้หัวจ่ายภายในปั๊ม จำนวน 2 ตู้จาก 4 ตู้ และบริเวณร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น อีก 1 จุด และได้เกิดระเบิดขึ้นสร้างความเสียหายตู้หัวจ่ายพัง ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นเสียหาย จนทำให้ฝ้าของสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงร่วงลงมา ซึ่งขณะเกิดเหตุ ร.ต.อ.ประสิทธิ์ บำรุง รอง สว. ป. สภ.ระแงะ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่ง นำกำลังเข้ามารักษาการป้องกันเหตุพอดี จึงถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนขวาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลระแงะ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบคนร้ายแต่งชุดดำก่อเหตุ จำนวน 4-5 คน
ส่วนจุดสุดท้ายจุดที่ 5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.สาขาดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ ที่คนร้ายได้ใช้ระเบิดแสวงเครื่องชนิดและขนาดเดียวกัน ไปวางไว้ที่บริเวณตู้หัวจ่าย จำนวน 1 ลูก และที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 1 ลูก และได้จุดชนวนระเบิดสร้างความเสียหายต่อตู้หัวจ่ายและร้านสะดวกซื้อ ที่เกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย
จากการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุขอสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.ทั้ง 5 สาขาใน 5 อำเภอ พบว่า คนร้ายใช้วัตถุระเบิดชนิดเดียวกัน คาดมีการนัดแนะก่อเหตุในเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการวางแผนก่อเหตุเชื่อมโยงพร้อมกันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสถานการณ์และทำลายเศรษฐกิจในพื้นที่