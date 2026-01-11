ชาวบ้านยะรมตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. หวังท้องถิ่นมีอนาคตที่ดีขึ้น

ยะลา - ประชาชน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเปิดหีบ หวังอนาคตชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม
วันนี้ (11 ม.ค.) บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เปิดให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ที่เขตเลือกตั้งของ อบต.ยะรม ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา โดยในช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิกันตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบกันอย่างคึกคัก ซึ่งในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนได้สะท้อนออกมาว่า ต้องการออกมาใช้สิทธิ์ในท้องถิ่นของตนเอง เพราะการเลือกตั้ง อบต. ถือว่าเป็นการเลือกตั้งผู้นำที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด รวมถึงมิติของการพัฒนาในทุกด้านของพื้นที่เพื่ออนาคตของชุมชนท้องถิ่น
สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.จะเปิดลงคะแนน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำหลักฐานที่ต้องใช้ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน (เช่น ใบขับขี่, พาสปอร์ต) หรือเปิดผ่านแอปพลิเคชัน ThaID , ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ สีชมพู : สำหรับเลือก “นายก อบต.” (เลือกได้เบอร์เดียว) และสีเขียว : สำหรับเลือก “สมาชิกสภา อบต.” (เลือกได้ตามจำนวนที่เขตนั้นกำหนด ไม่เกิน 6 หมายเลข)
นายวิโรจน์ จงอุรุดี ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า ต.ยะรม มี 12 หน่วยเลือกตั้ง แต่ละหน่วยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 9 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้ง (รปภ.) 4 คน รวมเป็น 13 คน ซึ่ง ต.ยะรม มีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,557 คน ทั้งนี้การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชุมชนท้องถิ่นของเรา