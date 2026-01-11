สปีดโบ๊ต ชนกับเรือประมง ใกล้เกาะพีพี นักท่องเที่ยวรัสเซียเสียชีวิต 1 ราย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สปีดโบ๊ต ชนกับเรือประมง ใกล้เกาะพีพี จ.กระบี่ นักท่องเที่ยวนับสิบชีวิตลอยคอ กลางทะเลอันดามัน สาวรัสเซียเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 21 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเรือออกช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ 11 ม.ค.69 ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีเหเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ต บรรทุกนักท่องเที่ยวรวมลูกเรือประมาณ 55 คน เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะพีพี จ.กระบี่ แต่ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุ ชนกับเรือประมงที่กำลังทำประมงอยู่บริเวณเกาะไก่ ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ เป็นเหตุให้เรือสปีดโบ๊ต ได้รับความเสียหาย และนักท่องเที่ยวลอยคอในทะเลจำนวนมาก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการช่วยเหลือ หลังเกิดเหตุ พล.ร.ท.วีรุดม ม่วงจีน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค 3 ติดตามสถานการณ์และอำนวยการช่วยเหลือ และ ประสานร่วมกับศูนย์นเรนทรอันดามัน และ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ตนำเรือตรวจการณ์ ออกให้การช่วยเหลือโดยด่วน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า เรือสปีดโบ๊ตชื่อ“กรวิชญ์ มารีน 888” ขนาด 23.18 ตันกรอส มีผู้โดยสารรวมจำนวน 55 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวจำนวน 50 คน ไกด์ไทย 1 คน ไกด์ต่างชาติ 1 คน และ ลูกเรืออีก 3 คน ชนกับเรือประมง "พิชัยสมุทร 1" ขณะทำการประมงบริเวณใกล้เกาะพีพี จ.กระบี่ โดยเรือกรวิชญ์ มารีน 888 ได้รับความเสียหาย ส่วนเรือพิชัยสมุทร 1 ไม่พบความเสียหาย
หลังเกิดเหตุ เรือตรวจการณ์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต(ศูนย์ไข่มุก)ได้เข้าให้การช่วยเหลือและนำนักท่องเที่ยวพร้อมลูกเรือกลับขึ้นฝั่งบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต อย่างไรก็ตามรายงานเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ คือ Miss Starykh Elizaveta อายุ 18 ปี เพศหญิง สัญชาติรัสเซีย ส่วนผู้ได้รับบางส่วนถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเกาะพีพี และบางส่วนทางเรือของศูนย์ไข่มุก อบจ.ภูเก็ต นำกลับมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรืออ่าวฉลอง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยว และ อื่นๆ คอยอำนวยความสะดวก
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุทั้งหมด