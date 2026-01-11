ตรึงกำลังเข้ม! รับวันเลือกตั้ง อบต. หลังกลุ่มก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดปั๊ม ปตท. 5 จุด ในนราธิวาส

นราธิวาส - จังหวัดนราธิวาสเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง อบต. ภายหลังจากเมื่อกลางดึกเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊ม ปตท. 5 แห่งใน 5 อำเภอของ จ.นราธิวาส
วันนี้ (11 ม.ค.) บรรยากาศการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างเข้มงวด ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยสมาชิกกองกำลังกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. ใน 5 อำเภอ ในเวลาไล่เลี่ยกันจำนวน 5 จุด ในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้สร้างความเสียหายต่อสถานีบริการน้ำมันหลายแห่ง
เจ้าหน้าที่ได้วางกำลังดูแลอย่างเข้มงวด อาทิ หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนมะนังกาหยี อำเภอเมืองนราธิวาส มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเติมและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวน 4 นาย อาสารักษาดินแดน (อส.) ตรวจ จำนวน 2 นาย
การเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดี และอำนวยความสะดวก รวมถึงดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางมาลงคะแนนเสียงในวันนี้
แม้จะเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในช่วงกลางดึก แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยืนยันว่า จะตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มที่จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่นดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย