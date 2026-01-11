ชายแดนใต้ระอุ! คนร้ายลอบวางระเบิด 11 ปั๊ม ปตท.ใน 3 จังหวัด กลางดึกรับวันเลือกตั้ง อบต.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงและวางระเบิดปั๊มน้ำมัน ปตท. 11 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา 4 ปัตตานี 2 นราธิวาส 6 จุด มีระเบิดหน้าหมวด ฉก.ตชด. ตำรวจเจ็บ 1 นาย
วันนี้ (11 ม.ค.) เมื่อช่วงกลางดึก เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงและลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เบื้องต้นมีปั๊ม ปตท.ได้รับความเสียหาย 11 แห่ง ดังนี้ จ.ยะลา ได้แก่ 1.ปตท.บันนังดามา อ.กาบัง 2.ปตท. 418 ท่าสาป (ฝั่งขาเข้า) อ.เมืองยะลา 3.ปตท.บูเกะคละ อ.เมืองยะลา และ 4.ปตท.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
จ.ปัตตานี ได้แก่ 1.ปตท.บานา อ.เมืองปัตตานี และ 2.ปตท.กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
จ.นราธิวาส ได้แก่ 1.ปตท.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2.ปตท.เจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 3.ปตท.ดุซงญอ (จะแนะ) จ.นราธิวาส 4.ปตท.ตันหยงมัส จ.นราธิวาส และ 5.ปตท.ปาเสมัส (สุไหงโกลก) จ.นราธิวาส
นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุบริเวณหน้าหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 (มว.นปพ.33) อ.สุไหงโก-ลก มีตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะถูกสะเก็ดระเบิดที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บ 1 นาย แต่ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิต
ด้านพลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการทุกหน่วยในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุด พร้อมเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ตลอด24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ ในวันนี้ (11 ม.ค.) จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต. ซึ่งเป็นการเลือกตั้งกรณีครบวาระทั่วประเทศ