"พิพัฒน์" มั่นใจภูมิใจไทยปักธงนราธิวาสครบทุกเขต ชูนโยบายดันราคาสินค้าเกษตร เพิ่มโควตาฮัจญ์ คืนสันติสุขชายแดนใต้

แม่ทัพภาคใต้แห่งภูมิใจไทย "พิพัฒน์" ควงบุตรชายปิดเมืองตันหยงมัส เดินอ้อนขอคะแนนเสียงหนุนผู้สมัคร มั่นใจปักธงนราธิวาสครบทุกเขต ชูนโยบายดันราคาสินค้าเกษตร เพิ่มโควตาฮัจญ์ คืนสันติสุขชายแดนใต้
เมื่อเวลา 10.00 .วันที่ 10 ม.ค.2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพื้นที่ภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนานคม ได้ควงนายชลัฐ รัชกิจประการ บุตรชาย ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย เขต 4 และบริเวณตลาดตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อช่วยผู้สมัคร สส.นราธิวาส หาเสียงโดยมีนายมูฮำหมัด มามะ ผู้สมัคร เขต 2, นายแวรุสลัน มะสาและ ผู้สมัครเขต 3, นายซาการียา สะอิ ผู้สมัคร เขต 4 และนายนายมะสกรี สาและ ผู้สมัครเขต 5
นายพิพัฒน์ ได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับ ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย เขต 4 พอสรุปใจความว่า ก่อนอื่นขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน ตนในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคฯ ให้กำกับดูแลพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งระยะทางการเดินทางในพื้นที่ภาคใต้ถือว่ายาวมาก แต่พวกเราผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 14 จังหวัด มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน สิ่งที่พรรคหวังไว้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เรามี สส.ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว 2 ท่าน ครั้งนี้หวังว่าจะปักธงนราธิวาสให้ครบ 5 เขต แต่ความหวังจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่พี่น้องประชาชน
นอกจากนี้แล้วนายพิพัฒน์ ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า สิ่งสำคัญอีกอย่างคือนโยบายพรรคภูมิใจไทย เรื่องการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน โดยในภาคเกษตรกรรมจังหวัดนราธิวาส ถือว่ามีความพร้อม อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และในพื้นที่ระแงะ มีสินค้าเกษตรสำคัญอย่างลองกองตันหยงมัส ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวหอมไม่เหมือนจังหวัดอื่น และขณะนี้ขยายไปพื้นที่อื่นๆ แต่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราชาวอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ฉะนั้นเอกลักษณ์ตรงนี้ตนมีการหารือกับเพื่อนในพื้นที่ เพื่อจะแก้ไขปัญหาราคาลองกองให้ได้ราคาจากสวน 50-60 บาทต่อกิโลกรัม โดยเรื่องนี้ตนจะนำไปหารือกับ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจไทย เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร
นายพิพัฒน์ ยังได้กล่าวถึง โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ บนพื้นที่ 2 หมื่นไร่ เพื่อสร้างนิคมดาต้าเซ็นเตอร์และนิคมฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อทำให้ราคาโคในพื้นที่ภาคใต้ดีขึ้น พร้อมกับจะมีโครงการให้ใช้พื้นที่รกร้างนำมาเลี้ยงวัว และนำมูลสัตว์มาทำคู่กับโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ส่วนการเดินทางไปร่วมทำพิธีฮัจญ์ของพี่น้องชาวมุสลิม จากการหารือกับ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ เรื่องนี้ถือเป็นความจำเป็นของชาวภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลจะต้องทำ โดยควรจะมีโควตาเพิ่มให้ชาวมุสลิมจากไทยไปร่วมพิธีฮัจญ์เพิ่มจากปีละ 12,000 คน ซึ่งนี้จากที่ได้ติดตามมาทราบว่า ซาอุดิอาระเบียอาจจะให้โควตาเพิ่มกับชาวมุสลิมจากไทย และจะต้องทำให้การเดินทางไปร่วมพิธีดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
และประการสำคัญอีกอย่างหนึ่ง นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 ส่วนหนึ่งมาจากความไม่เท่าเทียม ฉะนั้นเราควรจะมีสิทธิพิเศษอะไรนอกเหนือจากที่รัฐบาลดำเนินการ เพื่อให้ความสงบร่มเย็นก่อนปี 2547 นั้นกลับมา ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้แทนภูมิใจไทยที่จะเข้าไปต่อสู้ในสภา เพื่อเรียกร้องแทนประชาชนในพื้นที่ และตนพร้อมที่จะเป็นคนกลางเพื่อนำไปสู่การเจรจาทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาในพื้นที่เพราะปัญหาที่ผ่านมาในอดีตหลายๆภูมิภาค ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการพูดคุยเจรจา เพราะเมื่อมีความสงบสิ่งที่จะตามมาจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากเดินทางมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา ผมพร้อมที่จะเป็นคนกลางให้กับเพื่อนๆ ได้มีเวทีสำหรับการพูดคุยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคืนความสันติสุขให้กับพี่น้องประชาชน 3 จัหวัดชายแดนภาคใต้
จากนั้น นายพิพัฒน์ พร้อมบุตรชายและผู้สมัคร สส.นราธิวาส ของพรรคภูมิใจไทย ได้เดินพบปะพูดคุยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่แบบเป็นกันเอง พร้อมขึ้นรถแห่หาเสียงเพื่อให้ชาวตลาดตันหยงมัส ให้การสนับสนุนผู้สมัคร สส. เพื่อเป็นปากเป็นเสียงในสภา