เราไม่ทิ้งกัน! อบจ.สงขลาเคียงข้างพี่น้องหาดใหญ่ มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ คืนอาชีพ คืนรายได้ หลังน้ำท่วม

วันที่ 9 มกราคม 2569 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ โครงการฟื้นฟูเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยผู้ค้าริมถนนหลังวิกฤตน้ำท่วม อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 104 ราย พร้อมด้วย นายพงศธร ฆังฆะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในเขตพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด โดยมี นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ณ บริเวณลานสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอหาดใหญ่ นายศุภวิชญ์ มณีโชติ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2 ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วม
ตามที่ จังหวัดสงขลาได้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสาธารณะที่เป็นผลมาจากการที่ฝนตกหนักจนเกิดมหาอุทกภัยในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง อันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ทั้งของประชาชนและราชการเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้สร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน บ้านเรือนถูกน้ำท่วม ทรัพย์สินเสียหาย และต้องประสบปัญหาขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ต้องสูญเสียเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อรายได้และเศรษฐกิจครอบครัวไปจนถึงเศรษฐกิจโดยรวมทั้งจังหวัด
“เรามีความห่วงใยและเข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้แสดงความประสงค์บริจาคเงินในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เช่น ถังแก๊ส เตาแก๊ส รถเซ็น และอุปกรณ์เครื่องครัวต่าง ๆ แก่พ่อค้าแม่ค้าผู้ประสบอุทกภัยที่ผ่านการคัดเลือก โดยคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือคัดเลือกพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยผู้ค้าริมถนนที่ประสบอุทกภัยเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเสียหาย ซึ่งมีนายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน